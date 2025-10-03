Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Mulher lamenta morte de noivo em acidente na véspera do casamento

"Amei ele demais, e amo. Era uma pessoa espetacular"

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

03/10/2025 - 17:31 h
Acidente ocorreu por volta das 3h30, no km 580 da rodovia
Acidente ocorreu por volta das 3h30, no km 580 da rodovia -

Um acidente que aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 3, em Camacã, sul da Bahia, não só tirou a vida do advogado do Patric Silva Ferreira, de 30 anos, e o tio dele, o policial militar Robson Ferreira, conhecido como “Secão”, mas também destruiu planos ansiosamente aguardados.

Os dois celebraram a despedida de solteiro de Patric, que tinha a festa de casamento marcada para este sábado, 4. Em relato emocionado, a noiva de Patric lembrou a vida dele. “Esses dias estava de extrema expectativa para amanhã, e infelizmente... Mas Patric era uma pessoa de coração muito bom, amado por todos, amigos, família, por mim", disse em entrevista à TV Santa Cruz.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os dois moravam juntos havia um ano em Eunápolis e tinham retornado para Camacã para a festa. "Robson era um pai para Patric. Pessoa maravilhosa. Ele e Patric tinham uma sintonia perfeita", acrescentou, lembrando também do tio do noivo.

Leia Também:

Jerônimo autoriza atuação de policiais da reserva nas ruas por 6 anos
Duplo homicídio na Bahia: Polícia acha moto de jovens assassinadas
Binho Galinha vai ser cassado? Ivana aguarda Justiça para tomar decisão

O acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 3h30, no km 580 da rodovia. Ainda não há confirmação oficial da causa da colisão. A BR-101 precisou ser interditada nos dois sentidos até às 10h40.

Em nota, a 62ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) lamentou a morte do PM Robson.

"O AL SGT PM Robson deixa um legado de compromisso, dedicação e amor à farda, sendo exemplo de profissionalismo e companheirismo entre os irmãos. Sua partida precoce entristece toda a família policial militar, que hoje se despede de um guerreiro valoroso", diz o texto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Bahia br-101 Camacã casamento eunápolis noivo polícia militar Tragédia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Acidente ocorreu por volta das 3h30, no km 580 da rodovia
Play

Turistas denunciam cobrança de R$ 700 para acessar praia paradisíaca na Bahia

Acidente ocorreu por volta das 3h30, no km 580 da rodovia
Play

Show natalino com Patati Patatá atrasa e causa caos no Parque Shopping

Acidente ocorreu por volta das 3h30, no km 580 da rodovia
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Acidente ocorreu por volta das 3h30, no km 580 da rodovia
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

x