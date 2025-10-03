Mulher lamenta morte de noivo em acidente na véspera do casamento

Acidente ocorreu por volta das 3h30, no km 580 da rodovia - Foto: Reprodução TV Santa Cruz

Um acidente que aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 3, em Camacã, sul da Bahia, não só tirou a vida do advogado do Patric Silva Ferreira, de 30 anos, e o tio dele, o policial militar Robson Ferreira, conhecido como “Secão”, mas também destruiu planos ansiosamente aguardados.

Os dois celebraram a despedida de solteiro de Patric, que tinha a festa de casamento marcada para este sábado, 4. Em relato emocionado, a noiva de Patric lembrou a vida dele. “Esses dias estava de extrema expectativa para amanhã, e infelizmente... Mas Patric era uma pessoa de coração muito bom, amado por todos, amigos, família, por mim", disse em entrevista à TV Santa Cruz.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os dois moravam juntos havia um ano em Eunápolis e tinham retornado para Camacã para a festa. "Robson era um pai para Patric. Pessoa maravilhosa. Ele e Patric tinham uma sintonia perfeita", acrescentou, lembrando também do tio do noivo.

O acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 3h30, no km 580 da rodovia. Ainda não há confirmação oficial da causa da colisão. A BR-101 precisou ser interditada nos dois sentidos até às 10h40.

Em nota, a 62ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) lamentou a morte do PM Robson.

"O AL SGT PM Robson deixa um legado de compromisso, dedicação e amor à farda, sendo exemplo de profissionalismo e companheirismo entre os irmãos. Sua partida precoce entristece toda a família policial militar, que hoje se despede de um guerreiro valoroso", diz o texto.