ACIDENTE
Mulher morre após ser atropelada por duas motos na Bahia
Um dos veículo passou por cima das duas pernas da vítima
Por Luiza Nascimento
Uma mulher de 49 anos morreu, no último domingo, 14, após ser atropelada por duas motocicletas. O acidente aconteceu em uma estrada localizada entre o povoado de Caruaru e o distrito de São João, na zona rural de Conceição do Coité, na Bahia.
De acordo com a Brigada Voluntária Águia Resgate, Neusuita Gonçalves Cerqueira estava em um bar e voltava para casa a pé, no distrito de São João. No entanto, durante o percurso, uma das motos a atingiu, fazendo com que ela caísse na via.
Em seguida, outro motociclista a atingiu, por não conseguir frear a tempo. O veículo passou por cima das duas pernas da vítima.
Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informiu que o condutor do veículo não foi identificado no momento do registro.
Leia Também:
Vítima foi socorrida, mas não resistiu
Equipes da Brigada solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade de Retirolândia. Em seguida, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) tentou realizar a transferência da paciente para um hospital em Feira de Santana, no entanto, durante o percurso, o óbito foi confirmado.
A Delegacia Territorial de Conceição do Coité registrou a morte e guias para a realização da perícia e para a remoção do corpo foram expedidas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes