Mulher morre após ser atropelada por duas motos na Bahia

Uma mulher de 49 anos morreu, no último domingo, 14, após ser atropelada por duas motocicletas. O acidente aconteceu em uma estrada localizada entre o povoado de Caruaru e o distrito de São João, na zona rural de Conceição do Coité, na Bahia.

De acordo com a Brigada Voluntária Águia Resgate, Neusuita Gonçalves Cerqueira estava em um bar e voltava para casa a pé, no distrito de São João. No entanto, durante o percurso, uma das motos a atingiu, fazendo com que ela caísse na via.

Em seguida, outro motociclista a atingiu, por não conseguir frear a tempo. O veículo passou por cima das duas pernas da vítima.

Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informiu que o condutor do veículo não foi identificado no momento do registro.

Vítima foi socorrida, mas não resistiu

Equipes da Brigada solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade de Retirolândia. Em seguida, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) tentou realizar a transferência da paciente para um hospital em Feira de Santana, no entanto, durante o percurso, o óbito foi confirmado.

A Delegacia Territorial de Conceição do Coité registrou a morte e guias para a realização da perícia e para a remoção do corpo foram expedidas.