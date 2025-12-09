Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Vídeo: idoso morre após ser ‘atropelado’ por cachorro em via pública

O acidente foi registrado por câmeras de segurança da rua

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

09/12/2025 - 21:56 h
O quadro de saúde se agravou ao longo dos meses
O quadro de saúde se agravou ao longo dos meses -

Um idoso de 72 anos morreu após ser "atropelado" por cachorros em rua pública em Piacatu, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu em 7 de agosto e o homem chegou a ficar internado, poréem, nesta semana, ele acabou morrendo em decorrência das complicações causadas pela queda. O acidente aconteceu em 7 de agosto e foi registrado por câmeras de segurança da rua.

Nas imagens, Antônio Romão aparece caminhando quando dois cães surgem correndo pela via. Um deles atinge as pernas do idoso, que é derrubado com força no asfalto e bate a cabeça.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Francisco Augusto (@francnews)

Socorro

Na época, Antônio foi socorrido e levado para a Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu internado desde o acidente. Exames apontaram que ele ficou tetraplégico devido ao trauma na cabeça.

O quadro de saúde se agravou ao longo dos meses, até a confirmação da morte no dia 6 de dezembro. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Leia Também:

Imprensa é impedida de cobrir ocupação de deputado na Câmara
Prisão do dono do Banco Master é defendida por 94% dos brasileiros
Nova estátua no Nordeste supera Cristo Redentor e vira marco da fé

O que diz a Polícia?

A Polícia Civil tratou o caso como morte acidental. Na época da queda, o tutor do animal relatou que o cachorro havia escapado de casa e não costumava circular pela rua.

Família e amigos lembram que Antônio era torcedor fanático do Santos, mantinha uma rotina ativa e, mesmo aos 72 anos, não fazia uso de medicamentos. Ele também era doador frequente de sangue.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O quadro de saúde se agravou ao longo dos meses
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

O quadro de saúde se agravou ao longo dos meses
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

O quadro de saúde se agravou ao longo dos meses
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

O quadro de saúde se agravou ao longo dos meses
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x