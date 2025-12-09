TRAGÉDIA
Vídeo: idoso morre após ser ‘atropelado’ por cachorro em via pública
O acidente foi registrado por câmeras de segurança da rua
Por Leilane Teixeira
Um idoso de 72 anos morreu após ser "atropelado" por cachorros em rua pública em Piacatu, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu em 7 de agosto e o homem chegou a ficar internado, poréem, nesta semana, ele acabou morrendo em decorrência das complicações causadas pela queda. O acidente aconteceu em 7 de agosto e foi registrado por câmeras de segurança da rua.
Nas imagens, Antônio Romão aparece caminhando quando dois cães surgem correndo pela via. Um deles atinge as pernas do idoso, que é derrubado com força no asfalto e bate a cabeça.
Socorro
Na época, Antônio foi socorrido e levado para a Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu internado desde o acidente. Exames apontaram que ele ficou tetraplégico devido ao trauma na cabeça.
O quadro de saúde se agravou ao longo dos meses, até a confirmação da morte no dia 6 de dezembro. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).
O que diz a Polícia?
A Polícia Civil tratou o caso como morte acidental. Na época da queda, o tutor do animal relatou que o cachorro havia escapado de casa e não costumava circular pela rua.
Família e amigos lembram que Antônio era torcedor fanático do Santos, mantinha uma rotina ativa e, mesmo aos 72 anos, não fazia uso de medicamentos. Ele também era doador frequente de sangue.
