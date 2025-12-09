Vídeo: idoso morre após ser ‘atropelado’ por cachorro em via pública

O quadro de saúde se agravou ao longo dos meses - Foto: Reprodução

Um idoso de 72 anos morreu após ser "atropelado" por cachorros em rua pública em Piacatu, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu em 7 de agosto e o homem chegou a ficar internado, poréem, nesta semana, ele acabou morrendo em decorrência das complicações causadas pela queda. O acidente aconteceu em 7 de agosto e foi registrado por câmeras de segurança da rua.

Nas imagens, Antônio Romão aparece caminhando quando dois cães surgem correndo pela via. Um deles atinge as pernas do idoso, que é derrubado com força no asfalto e bate a cabeça.

Socorro

Na época, Antônio foi socorrido e levado para a Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu internado desde o acidente. Exames apontaram que ele ficou tetraplégico devido ao trauma na cabeça.

O quadro de saúde se agravou ao longo dos meses, até a confirmação da morte no dia 6 de dezembro. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O que diz a Polícia?

A Polícia Civil tratou o caso como morte acidental. Na época da queda, o tutor do animal relatou que o cachorro havia escapado de casa e não costumava circular pela rua.

Família e amigos lembram que Antônio era torcedor fanático do Santos, mantinha uma rotina ativa e, mesmo aos 72 anos, não fazia uso de medicamentos. Ele também era doador frequente de sangue.