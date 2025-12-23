Mulher morre em acidente durante viagem em família em rodovia baiana

- Foto: Ilustrativa/Alberto Maraux/ SSP-BA

Uma mulher morreu, no fim da tarde desta segunda-feira, 22, em um acidente de carro no KM 124 da BA-131, nas proximidades da comunidade Genipapo, trecho que liga os municípios de Jacobina e Miguel Calmon, no norte da Bahia.

A vítima, identificada como Silvana Dias Santana, de 26 anos, estava com o marido, de 39 anos, que dirigia o veículo, e o filho de 10 anos. Ao portal A TARDE, a Polícia Rodoviária Estadual informou que o carro seguia sentido posto Gumiro, quando o condutor perdeu o controle, saiu da rodovia e entrou na vegetação, capotando o veículo.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No momento do acidente, a pista estava seca e as condições da via eram boas. Não houve registro de manobra irregular.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Samu 192 foram acionadas, e chegaram a socorrer Silvana, que estava consciente, mas acabou morrendo no local.

Os outros ocupantes do veículo ficaram levemente feridos. O homem apresentou dores no peito e ombro e foi levado ao Hospital Regional de Jacobina. Já a criança foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

O corpo de Silvana foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Trânsito na região

Quando agentes da PRE chegaran, o veículo e a vítima não estavam mais no local. No entanto, a equipe adotou medidas para a preservação da cena e segurança viária.

Em seguida, os policiais realizaram a sinalização e coletaram os dados necessários para a ocorrência.