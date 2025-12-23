Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FATALIDADE

Mulher morre em acidente durante viagem em família em rodovia baiana

Vítima estava com o marido e o filho de 10 anos

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/12/2025 - 9:09 h
Imagem ilustrativa da imagem Mulher morre em acidente durante viagem em família em rodovia baiana
-

Uma mulher morreu, no fim da tarde desta segunda-feira, 22, em um acidente de carro no KM 124 da BA-131, nas proximidades da comunidade Genipapo, trecho que liga os municípios de Jacobina e Miguel Calmon, no norte da Bahia.

A vítima, identificada como Silvana Dias Santana, de 26 anos, estava com o marido, de 39 anos, que dirigia o veículo, e o filho de 10 anos. Ao portal A TARDE, a Polícia Rodoviária Estadual informou que o carro seguia sentido posto Gumiro, quando o condutor perdeu o controle, saiu da rodovia e entrou na vegetação, capotando o veículo.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No momento do acidente, a pista estava seca e as condições da via eram boas. Não houve registro de manobra irregular.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Samu 192 foram acionadas, e chegaram a socorrer Silvana, que estava consciente, mas acabou morrendo no local.

Leia Também:

Vai viajar no Natal? Veja as 7 orientações da PRF para evitar acidente
Cinco membros de família baiana morrem em acidente em Minas Gerais
Filho de Viih Tube sofre acidente e precisa passar por cirurgia

Os outros ocupantes do veículo ficaram levemente feridos. O homem apresentou dores no peito e ombro e foi levado ao Hospital Regional de Jacobina. Já a criança foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

O corpo de Silvana foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Trânsito na região

Quando agentes da PRE chegaran, o veículo e a vítima não estavam mais no local. No entanto, a equipe adotou medidas para a preservação da cena e segurança viária.

Em seguida, os policiais realizaram a sinalização e coletaram os dados necessários para a ocorrência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente de carro Bahia corpo de bombeiros jacobina policia rodoviaria Trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Play

Acidente com caminhão desgovernado deixa cinco mortos na Chapada Diamantina

x