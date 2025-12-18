Menu
BAHIA

Mulher morre em capotamento ao desviar de carro na contramão na BR-101

Prefeitura baiana decretou luto oficial de 3 dias

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

18/12/2025 - 6:23 h
Imagem ilustrativa da imagem Mulher morre em capotamento ao desviar de carro na contramão na BR-101
-

Uma professora morreu, na terça-feira, 16, após o carro em que estava capotar durante a tentativa de desviar de outro veículo no km 519 da BR-101. O acidente aconteceu no município Buerarema, no sul da Bahia.

A vítima era Rosinayre Dantas dos Santos, conhecida como Nega, de 49 anos, que foi enterrada em Arataca, na mesma região, nesta quarta-feira, 17. O corpo foi velado no Colégio Distrito Vila Jequié.

De acordo com o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna, o marido dela dirigia o carro no momento em que o outro veículo surgiu na contramão da estrada.

A mulher chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Prefeitura decreta luto de 3 dias

A Prefeitura de Arataca decretou três dias de luto oficial pela morte da professora. Devido ao ocorrido, a gestão decidiu cancelar eventos como a entrega de Chester, IPTU Premiado e Telão na Praça. As novas datas serão divulgadas em breve.

"Servidora exemplar do município, Rosyneire dedicou sua vida à educação, atuando como Professora com paixão e dedicação. Neste momento de tristeza, expressamos nossos sentimentos de solidariedade e condolências à família, amigos e a toda a comunidade. Que a memória de Rosyneire seja sempre lembrada com carinho e respeito", disse nota.

