Mulher tenta entrar em presídio com maconha nas partes íntimas

Mulher armazenava maconha na região íntima - Foto: Divulgação | Acom-PCBA

Uma mulher foi presa em flagrante em Serrinha, a cerca de 183 km de Salvador, na noite de terça-feira, 3, por traficar maconha após tentar entrar no Complexo Penitenciário do município, localizado no sertão baiano, com a droga armazenada no ânus.

A mulher foi presa na Delegacia Territorial de Serrinha. Ela foi submetida à revista e o scanner detectou material suspeito na região pélvica da visitante no presídio.

A polícia informou que a mulher tentou “ludibriar as monitoras, alegando problema de saúde”, mas foi encaminhada ao Hospital Municipal da cidade com escolta policial, onde foi constatado que a mulher escondia certa quantidade de maconha na região íntima.

Investigações preliminares e o depoimento da suspeita indicam que o objetivo era entregar a droga para um interno do sistema prisional. A mulher foi submetida a exame de corpo de delito e segue custodiada à disposição da Justiça.