Mulher trans é encontrada morta na BA com mãos e boca amarradas

Paulinha do Paraguaçu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um crime chocou os moradores da zona rural de Santo Estevão, cidade localizada a cerca de 41 km de Feira de Santana, na manhã deste domingo, 21. Uma mulher trans, identificada como Paulinha do Paraguaçu, foi encontrada morta na Estrada da Boiadeira.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima estava no canteiro da estrada, de forma sentada e encostado em uma cerca. Paulinha foi encontrada com as mãos e a boca amarradas, apresentando marcas de disparos de arma de fogo na cabeça, braços, tórax e perna.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou o levantamento cadavérico e a perícia no local do crime. Segundo os peritos, diversas cápsulas de munição foram encontradas espalhadas pela via, o que reforça a tese de execução no próprio local. No momento em que foi localizada, a vítima trajava um vestido vermelho e tamancos pretos.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da região para passar por exames complementares. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime, que será investigado pela Delegacia de Santo Estevão.