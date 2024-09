Município da Bahia alcança 10,5°C e fica entre os mais frios do Brasil

Vitória da Conquista é conhecida, entre outras coisas, por seu clima ameno - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, alcançou a temperatura mínima de 10,5°C e passou a figurar, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre as 20 cidades mais frias do país nas últimas 24 horas.

Apelidada de “Suíça baiana”, entre outras coisas pelo seu clima ameno, Conquista é a 19ª cidade mais fria do Brasil no período de 24 horas e a única da região Nordeste a figurar no ranking dos 20 municípios com temperatura mais baixa do país.

Outras três localidades da Bahia, porém, também apareceram com destaque no levantamento do Inmet: o município de Correntina, no oeste do estado, com temperatura mínima de 12.3ºC nas últimas 24 horas; o distrito de Delfino, em Umburanas, em pleno sertão baiano, com 12.5ºC; e Lençóis, na Chapada Diamantina, com 12.7°C.

No topo da lista das cidades mais frias do país, aparecem dois municípios de Minas Gerais: Caldas, com 5,3°C; e Monte Verde, com 6,9°C. Completa o pódio, em terceiro lugar, Castro, no Paraná, com 7,9°C.