“Não tem prova”, dispara irmã de Sara Mariano sobre traições | A TARDE

A irmã da cantora gospel Sara Mariano, Soraya Correia, utilizou as redes sociais neste domingo, 29, para colocar em dúvida a versão dada pelo marido Ederlan sobre as supostas traições da esposa. A publicação veio acompanhada de um vídeo do delegado Evaldo Costa dizendo que é uma possibilidade, mas não tem elementos para confirmar que Sara tinha casos extraconjugais. “Não tem prova de possível contato nem nada de traição. Esse infeliz que foi testemunha foi comprado por esse safado do Ederlan”, afirmou Soraya.

O delegado disse que apesar de o casal já vir passando por dificuldades no relacionamento, não tem nenhum relato sobre ter ocorrido agressão física no dia do desaparecimento de Sara. Ainda de acordo com Evaldo Costa, o crime começou a ser pensado por Ederlan no mês de setembro, quando o casal teve problemas conjugais.