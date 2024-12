Natal no Centro Histórico tem segurança reforçada

Segurança será reforçada para o natal no Centro Histórico - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

Diversas medidas estão sendo adotadas pela Prefeitura de Salvador para que a segurança seja garantida para todos que forem presenciar a iluminação especial e a programação cultural do Natal no Centro Histórico. O esquema de segurança começou no início desse mês, envolve várias ações coordenadas entre vários órgãos municipais e estaduais, proporcionando um ambiente mais seguro para todos que pretendem ir.

Uma das principais ações será a implantação de pórticos de segurança em pontos estratégicos, além do fechamento de acessos ao Centro Histórico para veículos, durante os horários de maior fluxo. A segurança será reforçada ainda com a contratação de uma equipe de segurança privada e a atuação intensificada da Guarda Civil Municipal (GCM), que contará com 60 agentes e apoio de viaturas e motos.

De acordo com Sérgio Freire, subprefeito do Centro Histórico, as forças de segurança se reuniram no início de dezembro para planejar as ações. “No último dia 3, reunimos todas as forças para tratarmos e planejarmos a segurança do Natal no Centro Histórico. Podemos verificar que a Guarda Municipal está atuando diariamente com oito viaturas, duas motos e 50 guardas. A Polícia Civil também está presente, com um delegado, um investigador e 15 agentes atuando todos os dias no circuito do Natal. Além disso, a Transalvador está cuidando do fechamento do trânsito e da instalação de barreiras fixas”, listou.

"As pessoas só poderão entrar após passar pelas barreiras de segurança, o que significa que teremos um Natal seguro. Não tenho dúvidas disso. A Prefeitura está pronta para atender, não apenas os soteropolitanos, mas também os turistas que estão vindo de outras cidades, estados e até do exterior para vivenciar o nosso Natal", completou o subprefeito da região.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) também terá uma presença intensa na região, com mais de 100 policiais militares e viaturas para garantir a ordem durante os eventos. Além disso, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) contribuirá com apoio e recursos tecnológicos para o monitoramento da área. Detectores de metais e câmeras de segurança, que utilizam tecnologia de reconhecimento facial, serão instalados ao longo do Centro Histórico, permitindo maior controle sobre o público que circula no local.

"O esforço de policiamento desprendido para o Natal nada mais é que uma soma de esforços, que envolve o 18⁰ Batalhão de Polícia Militar e demais unidades de policiamento ostensivo. Tudo, com vistas a prover melhores condições de segurança pública no perímetro do Centro Histórico, com atenção às pessoas que irão frequentar o evento", garantiu o tenente-coronel Gabriel Neto.

Diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência da GCM, Maurício Lima mencionou a continuidade do planejamento que garantiu o sucesso da segurança no Natal do ano passado. “Este é o segundo ano que realizamos o evento na região, e, no ano passado, tivemos um grande sucesso, sem ocorrências relevantes. Estamos novamente com 60 agentes e uma operação que envolve a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública. A operação vai até 6 de janeiro, com um reforço nos finais de semana, quando há maior movimento. Contamos também com 80 câmeras de videomonitoramento, que cobrem toda a área do Centro Histórico”, informou.

O diretor de Iluminação Pública de Salvador, Ângelo Magalhães, ressaltou a importância de uma abordagem integrada para garantir um ambiente seguro para todos os visitantes. “O Natal de Salvador foi cuidadosamente planejado para garantir a segurança e o bem-estar de todos os visitantes. Realizamos uma força-tarefa conjunta, empenhados em proporcionar uma experiência única, com um sistema de segurança robusto e eficaz, que envolve desde o fechamento de acessos até a instalação de câmeras de segurança. A união entre os diversos órgãos da Prefeitura e a SSP-BA é fundamental para o sucesso desta operação, que transforma o Centro Histórico em um espaço ainda mais seguro e acolhedor para as famílias”, pontuou.

Atrações - O Natal Salvador 2024 foi oficialmente lançado na última segunda-feira (9), em uma cerimônia realizada no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, com a presença do prefeito Bruno Reis. A programação especial segue até o dia 6 de janeiro de 2025 e inclui diversas atrações culturais, como apresentações musicais, desfiles temáticos, visitas à Casa do Papai Noel, além de árvores e presépios gigantes espalhados pela cidade.

Entre os destaques, está o túnel cenográfico na Praça da Sé, o maior do Brasil, com 400 metros de extensão e 25 milhões de microlâmpadas, que sincronizam luzes e músicas natalinas. A Vila Natalina, na Praça Municipal, oferece barracas de artesanato, oficinas infantis e espaços para fotos. Também haverá projeções mapeadas nos prédios históricos, como o Palácio do Rio Branco e o Palácio Thomé de Souza, além de presépios gigantes e um circuito de presépios, incluindo uma exposição no Museu Eugênio Teixeira Leal.