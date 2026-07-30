Neoenergia Coelba prorroga campanha de negociação de contas atrasadas

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Soteropolitanos com contas de luz atrasadas terão mais um mês para renegociar os valores com a Neoenergia Coelba. A Campanha de Negociação 2026 foi prorrogada até o dia 31 de agosto pela empresa, oferecendo condições especiais para os clientes.

A negociação das contas poderá ser feita 100% online, através do portal de negociação da distribuidora, ou nas Lojas de Atendimento espalhadas pela capital baiana, com pagamento via PIX e parcelamento dos valores pendentes em até 21 vezes no cartão de crédito.

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Os valores das faturas elegíveis podem ser consultados no portal, para verificar as condições da operadora. Em alguns casos, a campanha também prevê descontos sobre o valor principal da dívida de clientes de baixa tensão das classes residencial, comercial, rural e baixa renda.

“A Neoenergia Coelba ampliou a Campanha de Negociação 2026 que possibilita o pagamento de contas em aberto com condições diferenciadas. É a campanha mais vantajosa já realizada pela Neoenergia Coelba, com descontos inéditos”, afirma Ricardo Bastos, gerente de gestão da receita, da Neoenergia Coelba.