Norte e Nordeste recebem aporte de R$ 9 milhões para saneamento básico

- Foto: Divulgação

Como medida para apoiar regiões do Norte e Nordeste severamente impactadas por secas históricas, a Coca-Cola Brasil investiu R$ 9 milhões em projetos que ajudarão a impulsionar iniciativas para expandir o acesso à água segura, por meio do programa Água+ Acesso nessas duas regiões.

Segundo Rodrigo Brito, Diretor de Sustentabilidade para o Brasil e Cone Sul da The CocaCola Company, o programa vem implementando diversas soluções com tecnologias sociais desde 2017 para viabilizar e expandir sistemas de acesso, tratamento e distribuição de água em 10 estados.

Entre as empresas parceiras estão a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 (Cáritas NE2), a startup SDW for All, a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), o Projeto Saúde & Alegria e a Água Camelo. Segundo as empresas, até 2025, a iniciativa continuará a aumentar os investimentos e o impacto nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte na região Nordeste, e nos estados do Amazonas e Pará na região Norte, com o objetivo de beneficiar milhares de pessoas.

Leia também:

>> Fundo de investimentos do Nordeste projeta R$ 47 bi para 2025

>> Bahia lidera rede de comunicação de segurança pública no Brasil

>> Bolsonaro "planejou e atuou" no plano golpista, diz PF

No Nordeste, a parceria com a Cáritas NE2 e a startup SDW for All busca levar tecnologia e sistemas de distribuição de água para áreas de difícil acesso, com um investimento de R$ 3,2 milhões, beneficiando milhares de pessoas em 60 localidades. Nesta região, a Coca-Cola Brasil está lançando a iniciativa “Água+ Acesso: Escolas com Água”, expandindo seu alcance e focando na promoção da autonomia das escolas para o acesso à água potável, bem como práticas de alimentação e cuidado ambiental. A SDW for All é a mais nova parceira do projeto para implementar iniciativas no Nordeste, ao lado da Cáritas NE2

Municípios baianos beneficiados

Um dos primeiros municípios a ser beneficiado é Ipecaetá, na Bahia, onde está prevista a instalação de um Aquatorre conectado à tubulação da Escola Municipal Aprígio Santana. A escola atualmente é abastecida por caminhões-pipa e terá um sistema de abastecimento misto com a Embasa no futuro. Segundo Letícia Nunes, Co-CEO da SDW for All, o Aquatorre possui uma estrutura coletiva para armazenar, filtrar e distribuir água segura, ideal para locais sem reservatórios de água ou bebedouros.

“O programa Água+ Acesso não só proporciona acesso à água de qualidade, mas também promove a sustentabilidade das comunidades, capacitando-as a gerenciar seus próprios recursos hídricos a longo prazo. Para a SDW, essa sustentabilidade é construída com tecnologias de fácil manutenção e treinamento contínuo da comunidade, garantindo que operem e preservem os sistemas de forma autônoma. Um exemplo é o Aquatorre, adequada para locais com infraestrutura limitada, pois não requer eletricidade, fornecendo água tanto para alunos e funcionários quanto para a comunidade local”, destaca Letícia.

Na Bahia, outros seis municípios serão contemplados: Ruy Barbosa, Macajuba, Lajedinho, Simões Filho, Vitória da Conquista e Conceição do Almeida — expandindo o alcance e o impacto da iniciativa.