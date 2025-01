Nota Premiada contemplou mais de 5,5 mil participantes em 4 anos

Campanha de cidadania fiscal já distribuiu R$ 86 milhões em prêmios na Bahia - Foto: Divulgação

A Nota Premiada Bahia, campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado, contemplou, com prêmios em dinheiro, 5.504 participantes entre 2018 a 2024. O valor total distribuído nestes sete anos foi de R$ 86 milhões. Entre os contemplados, 3.317 são da capital, 2.184 do interior e três de fora do Estado.

São distribuidos, a cada mês, um prêmio de R$ 100 mil e 90 prêmios de R$ 10 mil. Já os sorteios especiais acontecem uma vez ao ano, contemplando um único vencedor, a cada edição, com um prêmio de R$ 1 milhão. De 2018 a 2024, foram seis prêmios especiais, totalizando R$ 6 milhões, além de 278 prêmios de R$ 100 mil e 5.220 prêmios de R$ 10 mil. No mesmo período, a campanha contabilizou mais de 193,2 milhões de notas fiscais processadas.

Depois de Salvador, os municípios de Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Itabuna, Vitória da Conquista, Jequié, Simões Filho, Ipiaú e Teixeira de Freitas concentraram o maior número de sortudos.

Em 2024, foram 12 premiações de R$ 100 mil distribuídas ao longo do ano. Os prêmios saíram para moradores de Salvador, com quatro ganhadores, e dos municípios de Campo Formoso, Jequié, Gandu, Lauro de Freitas, Milagres, Livramento de Nossa Senhora, Ipiaú e Camaçari, com um ganhador cada.

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br, e, após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia. O participante, no ato do cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, para compartilhar as suas notas eletrônicas.

A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 5 milhões distribuídos entre as entidades ativas no programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 533.

Calendário 2025

O primeiro sorteio do ano acontecerá no dia 30 de janeiro, quando concorrem os consumidores cadastrados na Nota Premiada que fizeram compras com a inclusão do CPF na nota ao longo do mês de dezembro de 2024. De acordo com a Sefaz-Ba, no próximo ano serão realizados 12 sorteios regulares, cada qual distribuindo um prêmio de R$ 100 mil e outros 90 de R$ 10 mil. Haverá ainda o sorteio especial de R$ 1 milhão para um único ganhador, agendado para 17 de julho.