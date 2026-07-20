Nova BA-649 avança e deve transformar mobilidade no sul da Bahia

A primeira etapa do novo Sistema Viário da BA-649 foi concluída. Além da rodovia, o empreendimento contempla as pontes Dona Flor e Jubiabá, além de acessos duplicados às margens do Rio Cachoeira. A expectativa é que a obra reduza os congestionamentos na BR-415 e impulsione o desenvolvimento econômico do sul da Bahia.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o trecho entre Ilhéus e Itabuna registrava, em 2022, uma média de 15 mil veículos por dia. Com a entrada em funcionamento da BA-649, parte desse fluxo passa a ser redistribuída, reduzindo retenções e melhorando a circulação entre os dois municípios.

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Para o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, destacou que a nova rodovia será fundamental para organizar e melhorar o fluxo de veículos que seguem dos estados do Centro-Oeste e das regiões Oeste, Sudoeste e Extremo-Sul da Bahia em direção às praias do litoral sul, da Península de Maraú, passando por Itacaré, Ilhéus, Una e Canavieiras, especialmente durante o verão.

“É uma obra que se iniciou com a coragem do ex-governador Rui Costa e contou com a determinação do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Ambos cumpriram promessas feitas à população de Itabuna e Ilhéus”, frisa.

Para a prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto, a BA-649 representa uma obra histórica para o Território Litoral Sul.

“É mais uma demonstração do apoio que o Governo do Estado vem dando à nossa região, com investimentos importantes em todas as áreas”.

Impactos positivos na região

O prefeito de Itacaré e presidente do Consórcio de Desenvolvimento Litoral Sul, Nego de Saronga, afirmou que a nova rodovia beneficiará toda a região.

“A nova BA traz benefícios não apenas para Ilhéus e Itabuna, mas para toda a região. Itacaré, como polo turístico, terá impactos positivos. Trata-se de uma das mais importantes obras do Governo no Sul da Bahia”, comenta.

Na avaliação do prefeito de Canavieiras, Paulo Carvalho, a BA-649 contribuirá para fortalecer diferentes setores da economia.

“A BA-649 vai integrar ainda mais uma região que, com o apoio do Governo do Estado, vem passando por um novo ciclo de desenvolvimento. A rodovia vai impactar positivamente setores como turismo, comércio, agricultura, serviços, ao melhorar a mobilidade entre dois polos regionais”.

Segunda etapa

O Sistema Viário da BA-649 seguirá para uma segunda fase, que contempla a construção de duas pontes intermediárias e de um viaduto sobre a BR-415. A previsão é que a implantação definitiva do sistema binário entre a BA-649 e a BR-415 seja concluída até o fim deste ano.

Para o prefeito de Itaju do Colônia e presidente da Associação dos Municípios do Sul, Extremo-Sul e Sudoeste Baiano, Elder Fontes, a nova rodovia representa uma conquista para a região.

“A BA-649 é a realização de um sonho antigo da nossa região que agora se torna realidade. É uma obra estruturante que com certeza impulsionará todos os setores da economia. O Governo do Estado está de parabéns, porque quem ganha com a nova rodovia é toda a população sul-baiana”.