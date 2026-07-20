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Obras são concluídas e BR-324 é totalmente liberada após 2 semanas

Situação começou no dia 7 de julho, após um buraco ceder

Luiza Nascimento
Por
BR-324 liberada
BR-324 liberada - Foto: Divulgação/PRF

O KM 604 da BR-324, trecho de Simões Filho, foi totalmente liberado na noite deste domingo, 19, por volta das 21h. Ao portal A TARDE, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), confirmou que as obras foram concluídas após quase duas semanas.

As intervenções visavam reparar a cratera aberta na pista no dia 7 de julho, situação que dificultou o trânsito na região, causando engarrafamentos de até sete quilômetros e 30 minutos de retenção.

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Situação gerou decreto de estado de emergência

O Governo Federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), decretou estado de emergência na BR-324, na última terça-feira, 14, considerando a necessidade de intervenções imediatas na pista que apresentava um “recalque decorrente do processo erosivo do trecho”.

Inicialmente, apenas uma faixa havia sido interditada, mas, após nova avaliação técnica, o bloqueio foi ampliado e o tráfego passou a ser desviado.

Equipes realizavam obras emergenciais desde então. Houve um trabalho de recuperação da via e, na sequência, foi iniciado o recapeamento do trecho afetado.

O tráfego chegou a ser restabelecido, no entanto, a pista teve um novo surgimento de rachaduras e buracos, interditando novamente o local.

Houve atraso na liberação, devido às condições climáticas.

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Tags

infraestrutura obras Trânsito

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