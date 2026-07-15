Obras na BR-324 sofrem pausa após decreto de situação de emergência

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As obras que visam reparar a cratera aberta no KM 604 da BR-324, trecho de Simões Filho, foram prejudicadas pelas chuvas que atingiram o local nas últimas horas, segundo nota da Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA), divulgada na manhã desta quarta-feira, 15. A interdição tem dificultado o trânsito da região há mais de uma semana.

Questionado pelo portal A TARDE sobre como o trecho foi afetado pela condição climática, o órgão respondeu que "não foi nada de grande impacto, só precisou dar uma pausa".

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Desta forma, a interdição parcial continua, mas a instituição garante que o serviço já está em "etapa de finalização", apesar da previsão de conclusão não ter sido revelada.

Além disso, a PRF garante que o trânsito está fluindo sem congestionamento.

Governo federal decreta estado de emergência na BR-324

O Governo Federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), decretou estado de emergência na BR-324, em decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira, 14.

Conforme o DNIT, o decreto de estado de emergência leva em consideração a necessidade de intervenções imediatas no trecho. Na decisão, o Departamento afirmou que a pista apresenta um “recalque decorrente do processo erosivo do trecho”.

“A medida considera a necessidade urgente de ações por parte do DNIT para garantir a segurança dos usuários da referida rodovia, devido a acentuado recalque da plataforma rodoviária decorrente de processo erosivo sobre obra de arte corrente de drenagem transversal, com evolução progressiva para ambas as pistas de rolamento”, diz o texto do decreto.

Obras na BR-324 já passam de uma semana

O problema no trecho do KM 604 da BR-324 começou no dia 7 de julho, há oito dias. Desde que a situação foi registrada, motoristas que trafegam no local têm enfrentado transtornos com engarrafamentos que já chegaram a sete quilômetros e 30 minutos de retenção.

Inicialmente, apenas uma faixa foi interditada, mas, após nova avaliação técnica, o bloqueio foi ampliado e o tráfego passou a ser desviado.

Equipes realizam obras emergenciais desde então. Houve um trabalho de recuperação da via e, na sequência, foi iniciado o recapeamento do trecho afetado.

O tráfego chegou a ser restabelecido, no entanto, a pista teve um novo surgimento de rachaduras e buracos, interditando novamente o local.

Chuvas na Bahia afetam Salvador, Simões Filho e outras 48 cidades

O trecho afetado com a cratera fica em Simões Filho, uma das cidades baianas em alerta para temporais e ventos fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o comunicado de chuvas intensas com grau de severidade classificado como Perigo Potencial, com validade até esta quarta-feira, 15.

De acordo com o órgão, há previsão de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, também foi apresentada a possibilidade de ventos intensos com velocidade entre 40 e 60 km/h.

O cenário ainda aumenta a possibilidade de ocorrência de raios, especialmente durante pancadas mais fortes.

Veja a lista das cidades sob alerta: