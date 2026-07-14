Governo federal decreta situação de emergência na BR-324 após cratera

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O Governo Federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), decretou estado de emergência na BR-324, no trecho na cidade de Simões Filho. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 14, uma semana após o surgimento de crateras na rodovia.

Conforme o DNIT, o decreto de estado de emergência leva em consideração a necessidade de intervenções imediatas no trecho. Na decisão, o Departamento afirmou que a pista apresenta um “recalque decorrente do processo erosivo do trecho”.

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“A medida considera a necessidade urgente de ações por parte do DNIT para garantir a segurança dos usuários da referida rodovia, devido a acentuado recalque da plataforma rodoviária decorrente de processo erosivo sobre obra de arte corrente de drenagem transversal, com evolução progressiva para ambas as pistas de rolamento”, diz o texto do decreto.

Interdição

A interdição da BR-324 completou uma semana hoje e ainda segue sem previsão de liberação. Em nota enviada à imprensa na manhã desta segunda, 13, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as obras de recuperação do pavimento seguem na rodovia.

As faixas da esquerda permanecem interditadas em ambos sentidos da rodovia, tanto para Salvador quanto para Feira de Santana. Assim, o tráfego ocorre pelas faixas da direita que estão liberadas.

Segundo o órgão, apesar da restrição, o fluxo de veículos segue normal, sem registro de congestionamentos, permitindo a circulação com boa fluidez.

Caos no trânsito

Desde que os problemas foram registrados, motoristas que trafegam no local têm enfrentado transtornos com engarrafamentos que já chegaram a sete quilômetros e 30 minutos de retenção.

Inicialmente, apenas uma faixa foi interditada, mas, após nova avaliação técnica, o bloqueio foi ampliado e o tráfego passou a ser desviado.

Equipes do DNIT realizam obras emergenciais desde então. Houve um trabalho de recuperação da via e, na sequência, foi iniciado o recapeamento do trecho afetado.

No fim da tarde de quarta, 8, um dia depois do problema começar, o tráfego chegou a ser restabelecido, no entanto, a pista teve um novo surgimento de rachaduras e buracos, interditando novamente o local.