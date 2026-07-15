Temporal na Bahia: veja cuidados para evitar acidentes com a rede elétrica

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A previsão de temporais em diversas regiões da Bahia a partir desta quarta-feira, 15, acende um alerta para os riscos de acidentes envolvendo a rede elétrica. Nos próximos dias, as chuvas devem atingir principalmente a faixa litorânea e o leste do estado, acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas.

Segundo a Neoenergia Coelba, as condições climáticas favorecem a queda de árvores, o arremesso de objetos e danos à fiação e aos equipamentos da rede de distribuição de energia. Diante desse cenário, a concessionária orienta a população a redobrar os cuidados e seguir medidas de segurança para evitar acidentes durante o período de instabilidade.

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Cuidados durante os temporais:

Em caso de queda de cabos de energia , a recomendação é isolar o local , impedir a aproximação de outras pessoas e acionar imediatamente a Neoenergia Coelba pelo telefone 116 ;

Se um cabo elétrico cair sobre um veículo , o motorista deve permanecer dentro do automóvel até a chegada das equipes de atendimento. Acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 e evite que outras pessoas se aproximem;

Durante tempestades com raios , permaneça longe de janelas, portas metálicas e áreas abertas. Além de não realizar reparos em telhados ou instalar e fazer manutenção de antenas enquanto houver chuva;

Nos casos de alagamento em residências, comércios ou indústrias, o ideal é desligar o disjuntor geral da instalação elétrica, de maneira segura. Retirar os aparelhos das tomadas para reduzir o risco de choques e danos aos equipamentos também é recomendado;