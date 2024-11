Nova temporada de cruzeiros inclui novas rotas pela Bahia

O navio partiu na quarta-feira, 31, do porto de Salvador para uma viagem de quatro dias pelo litoral baiano - Foto: Ascom | Setur

Morro de São Paulo, Itacaré, Trancoso e Abrolhos, são os destinos que recebem o navio SH Vega, da empresa inglesa de expedição cultural marítima Swan Hellenic, embarcação que abriu a temporada 2024/25 de cruzeiros na Bahia, pela primeira vez.

O navio partiu na quarta-feira, 31, do porto de Salvador para uma viagem de quatro dias pelo litoral baiano, com 152 passageiros a bordo, a capacidade máxima.

O receptivo foi da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), com baianas típicas e grupo de percussão.

O carioca Álvaro Garnero, apresentador de TV e embaixador do turismo no Brasil, estava entre os cruzeiristas. “Essa parada na Bahia é muito estratégica. Estive aqui, em 2008, gravando um programa, e agora vou conhecer Morro de São Paulo, lugar que eu sempre tive a curiosidade de visitar”, relatou.

“Fiz vários passeios por Salvador, com parada para ver o pôr do sol no Farol da Barra, que é muito lindo. Comi uma receita de lagosta deliciosa. Adorei tudo na cidade”, completou a influencer mineira Selma Pires.

O cardápio do SH Vega é assinado pela quituteira Dadá, baiana famosa por suas receitas com azeite de dendê. “Estou muito honrada em ter sido escolhida para fazer os pratos do almoço e jantar, mostrando a riqueza da gastronomia da Bahia para os passageiros do navio”, declarou.

Com 76 cabines, a embarcação é usada, principalmente, para expedições no Ártico e na Antártica, e realiza o primeiro cruzeiro pela costa baiana, procedente da Groenlândia. “Normalmente, navegamos em zonas polares e decidimos, entre uma temporada e outra, incluir o lindo mar da Bahia”, explicou o assistente do comandante, o português João Marques.

A temporada de cruzeiros segue até 23 de abril de 2025, com a chegada do primeiro grande navio, o MSC Seaview, marcada para a próxima segunda-feira (4), na capital. Serão 82 atracações, nos portos de Salvador e Ilhéus, além de operações em Porto Seguro, Itacaré e Cairu, com estimativa de receber cerca de 300 mil visitantes.