Obra sobre Graciliano Ramos é lançada pelo TCE/AL com apoio do IRB

O lançamento da obra “Relatórios de Graciliano Ramos: o legado de um gestor público sob a perspectiva do controle externo” foi um dos destaques no estande do Instituto Rui Barbosa (IRB), no espaço de exposições do IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas (CITC), realizado na última quinta-feira, 4.

O estudo, conduzido pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL) com apoio do IRB, revisita de forma inédita a atuação administrativa do escritor alagoano durante sua gestão à frente da Prefeitura de Palmeira dos Índios (1928–1929).

A solenidade contou com a presença do corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro Adircélio de Moraes, representando a presidência da Atricon; do vice-presidente de Auditoria do IRB e corregedor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Inaldo Araújo, representando a presidência do IRB; além dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL), Maria Cleide Costa Beserra, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque e Anselmo Brito — este responsável pelo prefácio da obra — e do conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e diretor de Auditoria do IRB, Ronaldo Sant’Anna.

Em suas falas, os conselheiros destacaram a importância do legado de Graciliano Ramos para a literatura brasileira e o ineditismo da obra ao revelar, com profundidade e rigor acadêmico, o lado gestor do escritor. Ressaltaram ainda que os relatórios produzidos por Graciliano transcendem o registro administrativo e se tornaram referência histórica, literária e técnica — agora revisitados sob a lente do controle externo.

A iniciativa decorre da Portaria nº 440/2024, de 6 de setembro de 2024, que instituiu a Comissão Especial de Pesquisa coordenada pelo presidente do TCE/AL e membro da Diretoria do IRB, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. A comissão reúne profissionais com sólida trajetória acadêmica e institucional, integrando expertises em História, Direito, Administração Pública, Controle Externo e Gestão.

Sob a coordenação de Lídia Machado Tavares Mendes — historiadora, especialista em História do Brasil (UFAL), pesquisadora do Tribunal e atual coordenadora de Ensino, Pesquisa e Extensão da ECPCJAM — o grupo de pesquisa produziu uma obra que combina rigor metodológico, interdisciplinaridade e inovação. O estudo é assinado por Cláudia Maria Albuquerque Pereira, técnica de controle externo do TCE/AL, mestra em Gestão Pública pela UFPE e especialista em Direito Administrativo, Constitucional e Gestão Pública; por Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros, doutoranda em Direito pela UFF, advogada, pesquisadora, ex-diretora da Escola de Contas do TCE/AL e atual assessora do Gabinete do Conselheiro Otávio Lessa; e por Perroneo Tojal Silva, especialista em Gestão Pública e Controle Externo, procurador aposentado do TCE/AL, diretor técnico da Escola de Contas e referência nacional na formação de agentes de controle.

A pesquisa percorreu levantamento bibliográfico, visitas técnicas, entrevistas multidisciplinares e análise normativa para sustentar a tese central da obra: mesmo distante no tempo, Graciliano Ramos adotou práticas de gestão municipal surpreendentemente alinhadas aos princípios contemporâneos do Controle Externo, como planejamento, ética pública, responsabilidade fiscal, organização administrativa e governança.

Dividido em duas partes, o livro contextualiza, inicialmente, o cenário histórico, político e institucional da Palmeira dos Índios dos anos 1920, relacionando a experiência administrativa de Graciliano à sua produção literária. Em seguida, apresenta análises detalhadas dos relatórios de 1928 e 1929 — documentos que transcendem a função administrativa e assumem caráter literário, histórico e técnico, antecipando conceitos atuais de transparência, integridade e accountability.

Ao articular referências da Administração Pública, do Direito, da História, da Contabilidade e da Literatura, a obra oferece uma leitura inovadora sobre o legado administrativo de Graciliano Ramos, reforçando seu compromisso com a ética, a responsabilidade pública e a boa gestão. Mais do que um tributo a um dos maiores nomes da cultura brasileira, o estudo entrega fundamentos teóricos, reflexão crítica e aprendizados relevantes para gestores, pesquisadores e agentes de controle.

