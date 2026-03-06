Oeste baiano recebe pacote de investimentos para infraestrutura rural

Organizada pela J&H Sementes, a AgroRosário 2026 encerra a programação neste sábado, 7 - Foto: Divulgação

Um novo conjunto de investimentos destinados ao fortalecimento da infraestrutura rural e segurança no Oeste do estado, foi oficializou, nesta sexta-feira, 6, pelo governo da Bahia. Os anúncios foram feitos pelo governador Jerônimo Rodrigues, durante a abertura da 13ª edição da AgroRosário, feira tecnológica realizada no município de Correntina.

As intervenções, viabilizadas por meio do Programa para o Desenvolvimento da Agropecuária (Prodeagro), buscam consolidar a região como o principal polo produtor de grãos do Nordeste e atrair novas frentes de industrialização.

Segurança

Entre os destaques da agenda está a entrega da nova unidade da Polícia Militar no distrito de Rosário. Com um aporte de R$ 2,143 milhões, a estrutura foi erguida em um terreno cedido pela prefeitura local.

O objetivo é ampliar o policiamento ostensivo, garantindo maior proteção tanto aos moradores quanto ao patrimônio do setor produtivo, frequentemente alvo de demandas por maior vigilância logística.

No campo da sanidade, a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) recebeu um novo veículo de atendimento móvel. A unidade volante atuará na fiscalização de rodovias, feiras e propriedades rurais, assegurando a conformidade fitossanitária da produção local.

Infraestrutura estratégica

O governador Jerônimo Rodrigues reiterou a importância do setor para o Produto Interno Bruto (PIB) estadual, destacando o modelo de produção sustentável do Cerrado baiano. "Temos aqui um agro que cuida do meio ambiente e dos recursos hídricos, sendo um parceiro direto do desenvolvimento econômico", pontuou.

Vitrine tecnológica

Organizada pela J&H Sementes, a AgroRosário 2026 encerra a programação neste sábado, 7. Com mais de 200 expositores, o evento se consolida como uma das principais plataformas de negócios do país, conectando produtores a novas tecnologias de manejo e genética rural.