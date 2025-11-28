Ônibus com torcida do Fortaleza colide com carreta em rodovia da Bahia

Veículo seguia em comboio após jogo contra o Bragantino - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um ônibus de turismo que levava 45 torcedores do Fortaleza Esporte Clube de volta ao Ceará após a partida contra o Bragantino, em Bragança Paulista (SP), se envolveu em uma colisão traseira com uma carreta na região de Poções, no sudoeste baiano. O acidente ocorreu enquanto o grupo descia um trecho de serra sob esquema de “siga e pare”, instalado devido a obras na rodovia.

A empresa responsável pelo transporte, a Ibus, informou que o choque aconteceu em um ponto da pista conhecido por ter visibilidade reduzida e exigência de frenagem mais intensa. O ônibus fazia parte de um comboio que retornava de São Paulo quando encontrou o bloqueio operacional da via em uma curva da serra, cenário que, segundo a companhia, contribuiu para o impacto frontal no veículo de carga.

Com a batida, o para-brisa se quebrou e a parte dianteira do ônibus ficou danificada. Apesar do susto, todos os passageiros passaram bem. O motorista principal saiu ileso, enquanto o motorista auxiliar ficou preso às ferragens, recebeu atendimento médico e está em condição estável. Alguns passageiros tiveram machucados leves, conforme comunicado da Ibus.

A empresa afirmou que prestou assistência imediata no local, acionou os serviços necessários e está colaborando com as autoridades para esclarecer completamente o ocorrido. Também destacou que a sinalização em áreas de serra exige atenção reforçada e que a dinâmica do acidente será analisada com a participação dos órgãos responsáveis.

A Ibus reiterou ainda que a segurança da operação é prioridade e que mantém protocolos rígidos de manutenção e capacitação de motoristas. Novas informações devem ser divulgadas após a conclusão das apurações.