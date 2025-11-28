Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Operação Força Total termina com 47 prisões em flagrante

A 11ª edição aconteceu nesta quinta-feira, 28

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

28/11/2025 - 9:03 h
Imagem ilustrativa da imagem Operação Força Total termina com 47 prisões em flagrante
-

A 11ª edição da Operação Força Total resultou em 47 prisões em flagrante e 16 mandados cumpridos. A ação, deflagrada pela Polícia Militar da Bahia (PMBA), aconteceu na quinta-feira (27) em todo o território baiano.

Além das prisões, 19 armas de fogo foram apreendidas, oito veículos recuperados e os agentes também cumpriram 27 ocorrências envolvendo apreensão de drogas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Operação Força Total foca em apreensão de armas, diz comandante-geral
Força Total apreende armas e realiza quase 30 prisões em flagrante
Grupo suspeito de roubos no Rio Vermelho é preso em operação

Ocorrências em destaque

Entre os destaques está uma ocorrência realizada no Santo Antônio de Jesus, quando equipes do 14º Batalhão da Polícia Militar apreenderam mais de 11kg de drogas e conduziram três envolvidos à delegacia local.

Em Feira de Santana, militares do 25º BPM localizaram armas e diferentes tipos de entorpecentes durante diligências no Solar da Princesa.

Já em Salvador, policiais da 49ª CIPM apreenderam uma granada, um colete balístico e drogas na localidade de Vila Verde.

Foco da operação

Comandante-geral da Polícia Militar, Antônio Carlos Silva Magalhães afirmou que o foco é intensificar o policiamento para apreender armas de fogo e, consequentemente, diminuir as letalidades.

"Com cada arma apreendida, a gente tem, pela sua potencialidade, a sensação de que estamos preservando vida. Cada arma apreendida tem a potencialidade de tirar, no mínimo uma vida", disse o comandante em entrevista à Rádio Sociedade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x