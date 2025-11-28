POLÍCIA
Operação Força Total termina com 47 prisões em flagrante
A 11ª edição aconteceu nesta quinta-feira, 28
Por Luiza Nascimento
A 11ª edição da Operação Força Total resultou em 47 prisões em flagrante e 16 mandados cumpridos. A ação, deflagrada pela Polícia Militar da Bahia (PMBA), aconteceu na quinta-feira (27) em todo o território baiano.
Além das prisões, 19 armas de fogo foram apreendidas, oito veículos recuperados e os agentes também cumpriram 27 ocorrências envolvendo apreensão de drogas.
Ocorrências em destaque
Entre os destaques está uma ocorrência realizada no Santo Antônio de Jesus, quando equipes do 14º Batalhão da Polícia Militar apreenderam mais de 11kg de drogas e conduziram três envolvidos à delegacia local.
Em Feira de Santana, militares do 25º BPM localizaram armas e diferentes tipos de entorpecentes durante diligências no Solar da Princesa.
Já em Salvador, policiais da 49ª CIPM apreenderam uma granada, um colete balístico e drogas na localidade de Vila Verde.
Foco da operação
Comandante-geral da Polícia Militar, Antônio Carlos Silva Magalhães afirmou que o foco é intensificar o policiamento para apreender armas de fogo e, consequentemente, diminuir as letalidades.
"Com cada arma apreendida, a gente tem, pela sua potencialidade, a sensação de que estamos preservando vida. Cada arma apreendida tem a potencialidade de tirar, no mínimo uma vida", disse o comandante em entrevista à Rádio Sociedade.
