Ônibus tomba em Feira de Santana e deixa feridos

Ônibus tombado na BR-324, em Feira de Santana - Foto: Reprodução

Um ônibus tombou no KM 527 da BR-324, em Feira de Santana nesta quinta-feira, 04. Ao menos dois passageiros ficaram feridos e não há registros de mortes, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O ônibus é pertencente à empresa Cidade do SOl e transportava passageiros de Salvador até Iramaia, cidade do centro-sul do estado. Equipes da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para a ocorrência.

Imagens mostram que o veículo tombou no canteiro central da via, e por isso uma faixa da BR-324 precisou ser bloqueada, o que provoca congestionamento na região.

Em nota ao Portal A TARDE, a empresa Cidade Sol confirmou o acidente ocorrido hoje na BR-324, por volta das 12h30min, nas proximidades do Posto São Gonçalo, município de Feira de Santana.

"O incidente envolveu um ônibus da Cidade Sol, que fazia a linha Salvador X Iramaia, com horário de partida às 11h, seguindo no sentido Iramaia", declarou no texto.