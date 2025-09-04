Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Ônibus tomba em Feira de Santana e deixa feridos

Parte da via ficou bloqueada após o acidente

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/09/2025 - 15:18 h | Atualizada em 04/09/2025 - 20:46
Ônibus tombado na BR-324, em Feira de Santana
Ônibus tombado na BR-324, em Feira de Santana -

Um ônibus tombou no KM 527 da BR-324, em Feira de Santana nesta quinta-feira, 04. Ao menos dois passageiros ficaram feridos e não há registros de mortes, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O ônibus é pertencente à empresa Cidade do SOl e transportava passageiros de Salvador até Iramaia, cidade do centro-sul do estado. Equipes da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para a ocorrência.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Morro do Chapéu vive “boom” da vinicultura e atrai novos investimentos
Trabalhadores de telecomunicações anunciam greve na Bahia
"Não podemos permitir situações de barbárie e terror", diz secretário sobre decapitação de mulher

Imagens mostram que o veículo tombou no canteiro central da via, e por isso uma faixa da BR-324 precisou ser bloqueada, o que provoca congestionamento na região.

Em nota ao Portal A TARDE, a empresa Cidade Sol confirmou o acidente ocorrido hoje na BR-324, por volta das 12h30min, nas proximidades do Posto São Gonçalo, município de Feira de Santana.

"O incidente envolveu um ônibus da Cidade Sol, que fazia a linha Salvador X Iramaia, com horário de partida às 11h, seguindo no sentido Iramaia", declarou no texto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente feira de sanatana onibus

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ônibus tombado na BR-324, em Feira de Santana
Play

Polícia intercepta idoso levando maconha e haxixe para facção na Bahia

Ônibus tombado na BR-324, em Feira de Santana
Play

Carro colide com motos e deixa vários feridos no Agreste baiano

Ônibus tombado na BR-324, em Feira de Santana
Play

Pizza vira senha secreta e salva vítima de violência na Bahia

Ônibus tombado na BR-324, em Feira de Santana
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

x