Operação da PF desmonta rede de mensagens racistas e homofóbicas

Em uma ação coordenada na manhã desta quinta-feira, 22, a Polícia Federal lançou uma operação em Ilhéus para combater uma rede de discriminação racial, de origem e de orientação sexual. O objetivo da operação foi executar mandados de busca e apreensão e desmontar um esquema de disseminação de mensagens de ódio pela internet.

A investigação revelou que os responsáveis estavam utilizando espaços virtuais para trocar mensagens com conteúdo criminoso, o que levou à execução dos mandados. A operação contou com a quebra de sigilos telemáticos e a colaboração do Google para rastrear e identificar os autores das mensagens de ódio.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos computadores e celulares que passarão por perícia para ajudar a identificar outros envolvidos no esquema criminoso. Os suspeitos enfrentarão acusações de discriminação com base em raça, cor, etnia ou religião, bem como de apologia pública a atos criminosos