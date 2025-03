Operação da Polícia Federal combate fraudes bancárias em Salvador

Diligência policial é parte de investigação iniciada em 2024 - Foto: Divulgação

A Polícia Federal deu início à Operação Aurantius em Salvador, parte de uma investigação sobre fraudes cibernéticas iniciada em 2024. A ação, que aconteceu na manhã desta terça-feira, 11, foi motivada por informações da Caixa Econômica Federal, que informou que uma conta bancária sob sua administração sofreu três transações fraudulentas, resultando em um prejuízo superior a R$ 106 mil.

Com a identificação de um dos beneficiários das transações, foi obtido um Mandado de Busca e Apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal de Salvador. A operação de hoje visa não apenas reunir provas para a condenação do suspeito, mas também identificar o total de fraudes adicionais e a possível participação de outros envolvidos nas atividades criminosas.

Dados da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor apontam um aumento de cerca de 50% nos golpes digitais em 2024 em comparação ao ano anterior. Esse crescimento é atribuído ao avanço tecnológico, incluindo a popularização do PIX e o uso de inteligência artificial, que aprimoraram as táticas utilizadas por golpistas.

Em função deste cenário, recomenda-se que os cidadãos adotem medidas de segurança adicionais, evitando compartilhar informações pessoais ou senhas em interações eletrônicas, incluindo mensagens, links e telefonemas.