Operação investiga fraudes bancárias por grupo criminoso na Bahia

Análise revelou utilização de dispositivos móveis, além da movimentação de valores para contas de terceiros “laranjas” - Foto: Divulgação

A Polícia Federal deflagrou a Operação Laranjada Suíça, nesta quarta-feira, 30, em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, para apurar a prática de fraudes bancárias eletrônicas em prejuízo de diversas instituições financeiras, com destaque para a Caixa Econômica Federal.

Foram cumpridos ainda, dez mandados de busca e apreensão no Estado do Tocantins. Durante as diligências, foram apreendidos documentos, equipamentos de informática e aparelhos celulares, os quais serão submetidos a perícia e análise.

A investigação tem o objetivo de esclarecer a possível ocorrência de transações fraudulentas que somam, até o momento, mais de R$ 318 mil. O principal suspeito identificado é um homem que residia em Palmas, cujos dispositivos eletrônicos foram vinculados a diversas contas bancárias de vítimas.

As fraudes teriam sido praticadas por meio de técnicas de engenharia social e phishing, com o objetivo de obter dados sensíveis de clientes bancários, especialmente idosos, e realizar transferências indevidas.

A análise técnica revelou a utilização de dispositivos móveis, além da movimentação de valores para contas de terceiros “laranjas” residentes na cidade de Vitória da Conquista.