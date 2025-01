Operação Mobile: 244 celulares roubados são recuperados na Bahia

Celulares roubados estão sendo devolvidos aos donos - Foto: Ascom / PC

Mas de 240 aparelhos celulares roubados foram recuperados e estão sendo devolvidos pela Polícia Civil da Bahia, a partir desta segunda-feira, 20. A ação, denominada Operação Mobile, busca combater o comércio ilegal de celulares, identificar os receptadores e devolver os aparelhos furtados ou roubados aos seus legítimos proprietários. Eles foram intimados eletronicamente e deverão comparecer munidos de identificação e nota fiscal do aparelho para efetuar a retirada.

A Delegada-Geral da Polícia Civil da Bahia, Dra. Heloísa Brito, reforçou a necessidade de registrar o boletim de ocorrência. “O registro é o primeiro passo para que possamos agir. Quando o número do IMEI é registrado no boletim, as chances de localizar e recuperar o celular aumentam. É uma ferramenta essencial para que as vítimas recebam seus bens de volta e para que possamos prevenir essa prática criminosa.”

A Operação Mobile também busca desestimular o comércio de aparelhos de origem ilegal e reduzir a incidência de furtos e roubos. A instituição também alerta a população sobre os riscos de adquirir celulares sem nota fiscal, ressaltando que essa prática configura em crime de receptação e contribui para perpetuar o ciclo de criminalidade.