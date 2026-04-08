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ANGÚSTIA

Pacientes ficam cegos após mutirão que operou 643 pessoas em 48 horas

Pelo menos dez pessoas ficaram cegas após procedimentos realizados em clínica de Irecê

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

08/04/2026 - 20:22 h

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Procedimentos foram evento, que foi realizados entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março deste ano
Procedimentos foram evento, que foi realizados entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março deste ano -

O que deveria ser um esforço para devolver a visão perfeita a centenas de pessoas, tornou-se um drama médico no interior da Bahia. Um mutirão de cirurgias de catarata realizado em uma clínica particular, no município de Irecê, resultou em complicações graves. Pelo menos 10 pacientes ficaram cegos após os procedimentos realizados.

O evento, que foi realizado entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março deste ano, no Centro de Especialidades Odonto – Médicas (CEOM), teve um total de 643 procedimentos em apenas 48 horas. A escala da operação e a velocidade das intervenções agora estão sob análise após o registro de intercorrências em série.

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O cenário entre os pacientes atendidos é de angústia e desamparo. Relatos de dores persistentes e o medo de sequelas irreversíveis dominam o cotidiano de quem buscou o procedimento. A Polícia Civil chegou a cumprir mandados de busca e apreensão na clínica, na última segunda-feira, 6.

Diante da gravidade do quadro, muitos pacientes estão recorrendo a especialistas particulares e buscando atendimento em outras cidades, arcando com custos e deslocamentos por conta própria.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) realizou uma inspeção no estabelecimento e identificou que medicamentos utilizados nos procedimentos eram armazenados de forma irregular.

Assistência falha

A rede de apoio prometida pela clínica responsável tornou-se o principal alvo de críticas. As vítimas dizem que o suporte oferecido é insuficiente e desconectado da urgência que os casos exigem. O que deveria ser um acompanhamento pós-operatório rigoroso tem sido descrito como uma assistência falha.

A crise elevou a pressão sobre as autoridades sanitárias e o sistema judiciário. Setores da sociedade civil e associações de pacientes cobram uma postura mais enérgica do Ministério Público.

O argumento central é que o formato desses mutirões — caracterizados pelo alto volume de procedimentos em janelas de tempo reduzidas — ignora protocolos de segurança essenciais.

Posicionamento da clínica

Em nota oficial assinada pelo diretor Marciel Dourado Franca, a clínica CEOM confirmou as "intercorrências", mas especificou que estas ocorreram após procedimentos de terapia antiangiogênica (injeções intravítreas comumente usadas para tratar problemas na retina).

Os números divulgados pela instituição indicam:

  • 643 total de procedimentos realizados no período.
  • 24 pacientes que apresentaram complicações imediatas.
  • 18 pacientes que já receberam alta, embora ainda apresentem baixa acuidade visual.

"Todos os casos foram detectados dentro do protocolo de monitoramento clínico da equipe e as medidas assistenciais foram adotadas de forma imediata", afirma o comunicado da clínica.

A CEOM declarou que está oferecendo suporte total aos afetados, incluindo avaliação por retinólogos especialistas, novos exames complementares e suporte financeiro para as condutas terapêuticas necessárias.

De acordo com a unidade, a baixa visão relatada pelos pacientes que receberam alta é considerada um quadro "esperado diante da resposta inflamatória".

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Tags:

catarata cirurgias ocular complicações médicas irecê

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