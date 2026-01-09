Pai e filho morrem após caminhão capotar na BA

Pai e filho ficaram presos às ferragens - Foto: Reprodução

Pai e filho morreram de forma trágica, na madrugada da quinta-feira, 8, após o caminhão em que viajavam capotar na rodovia BA-130, no trecho entre os municípios de Mairi e Baixa Grande, no território da Bacia do Jacuípe. O acidente ocorreu na conhecida Curva do Sebo, ponto da estrada marcado por um histórico de colisões graves e fatais e as vítimas foram identificadas apenas como Agripino e Gustavo.

O veículo envolvido foi um caminhão VW/30.330 CRC 8X2, de cor branca, placa RDF-3F16, licenciado em Juazeiro. Segundo informações preliminares, o caminhão transportava uma carga de batatas, que havia saído de Mucugê, na Chapada Diamantina, com destino ao município de Juazeiro, no norte da Bahia.

Caminhoneiros que trafegavam pelo mesmo trecho relataram que o veículo seguia carregado quando o motorista perdeu o controle da direção ao fazer a curva. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Caminhão estava carregado de batatas | Foto: Reprodução

Com o capotamento, o caminhão ficou completamente destruído, e pai e filho ficaram presos às ferragens, não resistindo aos ferimentos. Equipes de resgate foram acionadas para realizar a remoção dos corpos, que foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina.

A Curva do Sebo é considerada um dos trechos mais perigosos da BA-130 por moradores e motoristas, acumulando diversos registros de acidentes fatais ao longo dos anos. O caso será investigado pelas autoridades competentes, que buscam esclarecer as circunstâncias da tragédia. as informações são do Blog Agmar Rios.