Pai é levado para delegacia após pegar carro do filho emprestado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo que estava circulando de forma irregular, na BR-101, no trecho de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, na noite desta sexta-feira, 20. Durante a fiscalização, os agentes pararam uma caminhonete S10 vermelha e, durante a inspeção, descobriram que o carro estava cadastrado no sistema SINAL da PRF por apropriação indébita.

A vítima registrou o Boletim de Ocorrência sobre o crime em novembro deste ano, em Recife (PE). Ao ser questionado, o motorista disse aos policiais que pegou o carro emprestado de seu filho e que comprou a caminhonete recentemente.

Diante das informações obtidas, foi constatado, a princípio, o crime de apropriação indébita de veículo. O condutor e o carro foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para continuidade dos procedimentos legais.