Pai morre afogado horas antes de ir a aniversário do filho na Bahia

Professor Antônio Marcos Andrade - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um professor identificado como Antônio Marcos Andrade de Oliveira, de 51 anos, morreu no domingo, 12, após se afogar na Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia.

Oliveira morava na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e resolveu tomar um banho de mar antes de ir para o aniversário do filho. Ele atuava como professor de história no Colégio Estadual José de Sá Nunes.

O professor deixou três filhos, sendo dois homens de 24 e 21 anos, e uma mulher de 20 anos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Ilhéus). Segundo a polícia, o homem estava no mar, na altura da Praia dos Milionários, e passou mal, sendo socorrido, mas vindo a óbito em seguida.

Ainda de acordo com a Civil, guias para remoção e perícia foram expedidas.

O coordenador geral da APLB Sindicato, professor Rui Oliveira, lamentou a morte do colega em comunicado nas redes sociais.

"Marcão foi um militante histórico, comprometido com as causas da classe trabalhadora e da educação pública. Professor e dirigente sindical, teve forte atuação na APLB Sindicato, onde sempre defendeu com firmeza os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em educação", escreveu Rui em um trecho da nota.

O Comitê do PC do B na Bahia também emitiu um comunicado lamentando a morte do militante político que atuou em alguns cargos na prefeitura de Vitória da Conquista.

"Professor por vocação, levou para a educação o mesmo compromisso com a transformação social que marcou sua militância. Sua dedicação partidária foi exemplar, tendo exercido com brilhantismo a Presidência Municipal do PCdoB em Vitória da Conquista e contribuído de forma decisiva para o fortalecimento do Partido na região", disse o partido nas redes sociais.