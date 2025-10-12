Pai morre ao salvar os filhos de afogamento em praia de Salvador

Caso ocorreu na sexta, 10 - Foto: Ilustrativa/ Lucas Moura/Secom

Um homem morreu ao tentar salvar os filhos que se afogavam na praia do Humaitá, em Salvador, na noite de sexta-feira, 10. A vítima, identificada como Paulo Jorge, entrou no mar durante uma comemoração de aniversário, mas acabou perdendo a própria vida ao tentar resgatar as crianças.

De acordo com informações preliminares, os jovens estavam brincando na água quando começaram a se afogar. Sem pensar duas vezes, o pai mergulhou e conseguiu resgatá-los com segurança, mas não conseguiu retornar.

Equipes de resgate retiraram o homem do mar já inconsciente. Apesar das tentativas de reanimação na faixa de areia, ele não resistiu.

A Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram procurados pela reportagem para maiores informações.