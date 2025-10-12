TRAGÉDIA
Pai morre ao salvar os filhos de afogamento em praia de Salvador
Homem conseguiu salvar as crianças, mas perdeu a vida no resgate
Por Redação | Portal Massa!
Um homem morreu ao tentar salvar os filhos que se afogavam na praia do Humaitá, em Salvador, na noite de sexta-feira, 10. A vítima, identificada como Paulo Jorge, entrou no mar durante uma comemoração de aniversário, mas acabou perdendo a própria vida ao tentar resgatar as crianças.
De acordo com informações preliminares, os jovens estavam brincando na água quando começaram a se afogar. Sem pensar duas vezes, o pai mergulhou e conseguiu resgatá-los com segurança, mas não conseguiu retornar.
Equipes de resgate retiraram o homem do mar já inconsciente. Apesar das tentativas de reanimação na faixa de areia, ele não resistiu.
A Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram procurados pela reportagem para maiores informações.
