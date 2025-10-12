Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Pai morre ao salvar os filhos de afogamento em praia de Salvador

Homem conseguiu salvar as crianças, mas perdeu a vida no resgate

Redação | Portal Massa!

Por Redação | Portal Massa!

12/10/2025 - 8:21 h
Caso ocorreu na sexta, 10
Caso ocorreu na sexta, 10 -

Um homem morreu ao tentar salvar os filhos que se afogavam na praia do Humaitá, em Salvador, na noite de sexta-feira, 10. A vítima, identificada como Paulo Jorge, entrou no mar durante uma comemoração de aniversário, mas acabou perdendo a própria vida ao tentar resgatar as crianças.

De acordo com informações preliminares, os jovens estavam brincando na água quando começaram a se afogar. Sem pensar duas vezes, o pai mergulhou e conseguiu resgatá-los com segurança, mas não conseguiu retornar.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Equipes de resgate retiraram o homem do mar já inconsciente. Apesar das tentativas de reanimação na faixa de areia, ele não resistiu.

Leia Também:

Homem é preso por atacar mulheres e matar adolescente em Salvador
Professor de boxe e adolescente são mortos a tiros em Salvador
Mulher é presa com carro roubado e placa clonada em Salvador

A Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram procurados pela reportagem para maiores informações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

afogamento praia Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso ocorreu na sexta, 10
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Caso ocorreu na sexta, 10
Play

Destelhamentos e quedas de árvore marcam o 3º dia de chuva em Salvador

Caso ocorreu na sexta, 10
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

Caso ocorreu na sexta, 10
Play

Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

x