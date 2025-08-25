Pan American Silver se une à ACB e impulsiona mineração sustentável na Bahia

ACB recebeu a Pan American Silver - Foto: Divulgação

A Associação Comercial da Bahia (ACB) acaba de receber uma das maiores companhias globais de mineração como associada: a Pan American Silver.

A empresa canadense, referência mundial na produção de prata e ouro, possui operações em oito países, 11 minas em funcionamento e mais de 20 mil colaboradores.

Reconhecida por sua atuação em sustentabilidade e responsabilidade social, a companhia chega para fortalecer ainda mais o protagonismo da Bahia no setor mineral.

Na Bahia, a Pan American Silver atua por meio da Jacobina Mineração e Comércio (JMC), unidade que já se destaca por projetos que unem inovação, eficiência e cuidado com o meio ambiente. Entre as principais iniciativas, estão:

95% de reuso da água e 85% de reciclagem de resíduos;

Recuperação de áreas degradadas e plantio anual de 25 mil mudas de árvores nativas e frutíferas;

Programas sociais e educacionais voltados para geração de emprego e renda, capacitação profissional e incentivo ao esporte;

Investimentos sociais acima de R$ 14,7 milhões, incluindo a montagem de leitos de UTI em Jacobina durante a pandemia e apoio ao combate a incêndios florestais.

Com a associação à ACB, a Pan American Silver reforça o ambiente empresarial baiano e amplia o diálogo sobre sustentabilidade, inovação e desenvolvimento econômico responsável.