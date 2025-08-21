Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

ACB sedia discussão sobre Política estadual de Comércio e Serviço

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ângelo Almeida, esteve presente na reunião

Redação

Por Redação

21/08/2025 - 21:30 h
Reunião na sede da ACB
Reunião na sede da ACB -

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) participou, nesta quinta-feira, 21, da 1ª sessão da reunião da diretoria plenária da Associação Comercial da Bahia (ACB).

Na ocasião, o secretário Angelo Almeida, que apresentou detalhes do processo para a atualização da Política Estadual de Comércio e Serviços. A novidade é realizada pela gestão estadual com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O comércio e os serviços são fundamentais para a economia baiana. O governo da Bahia, liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues, está dando um passo importante ao iniciar a atualização da política estadual, que está em fase de licitação. Queremos construir, junto com a sociedade e as entidades representativas, um conjunto de diretrizes que fortaleça a competitividade, gere oportunidades e amplie os empregos no estado”, afirmou Angelo Almeida.

Leia Também:

ACB firma parceria e coloca a Bahia no centro da transição energética
Energy Fuels se associa à ACB e reforça protagonismo baiano no setor de terras raras
ACB é meio para a Sustentabilidade Empresarial
Posse de Isabela Suarez marca virada histórica da ACB

Já a presidente da ACB, Isabela Suarez, falou sobre a importância de debater o assunto, visto que a atualização da política estadual começou a ser debatida na associação.

Saiba temas debatidos no encontro

  • Capacitação;
  • Alfabetização digital;
  • Facilidade de acesso a crédito: como viabilidade de política pública para acelerar os negócios.

Licitação

A atualização da Política Estadual de Comércio e Serviços é coordenada pela SDE, em cooperação com a Secretaria do Planejamento (SEPLAN) e apoio técnico do PNUD.

O processo integra o Projeto BRA/16/011, vinculado ao Plano de Desenvolvimento Integrado Bahia 2050, e prevê a entrega, em até 160 dias, de seis produtos, incluindo diagnóstico da situação atual, análises setoriais e regionais, além de propostas para modernizar, desconcentrar geograficamente e ampliar a atuação do comércio e dos serviços na economia baiana.

A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com foco nos eixos de trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8), inovação e infraestrutura (ODS 9), redução das desigualdades (ODS 10) e parcerias para o desenvolvimento (ODS 17).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ACB Associação Comercial da Bahia SDE secretário Angelo Almeida

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Reunião na sede da ACB
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Reunião na sede da ACB
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Reunião na sede da ACB
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Reunião na sede da ACB
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x