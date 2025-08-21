ACB sedia discussão sobre Política estadual de Comércio e Serviço

Reunião na sede da ACB - Foto: Divulgação | SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) participou, nesta quinta-feira, 21, da 1ª sessão da reunião da diretoria plenária da Associação Comercial da Bahia (ACB).

Na ocasião, o secretário Angelo Almeida, que apresentou detalhes do processo para a atualização da Política Estadual de Comércio e Serviços. A novidade é realizada pela gestão estadual com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

“O comércio e os serviços são fundamentais para a economia baiana. O governo da Bahia, liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues, está dando um passo importante ao iniciar a atualização da política estadual, que está em fase de licitação. Queremos construir, junto com a sociedade e as entidades representativas, um conjunto de diretrizes que fortaleça a competitividade, gere oportunidades e amplie os empregos no estado”, afirmou Angelo Almeida.

Já a presidente da ACB, Isabela Suarez, falou sobre a importância de debater o assunto, visto que a atualização da política estadual começou a ser debatida na associação.

Saiba temas debatidos no encontro

Capacitação;

Alfabetização digital;

Facilidade de acesso a crédito: como viabilidade de política pública para acelerar os negócios .

Licitação

A atualização da Política Estadual de Comércio e Serviços é coordenada pela SDE, em cooperação com a Secretaria do Planejamento (SEPLAN) e apoio técnico do PNUD.

O processo integra o Projeto BRA/16/011, vinculado ao Plano de Desenvolvimento Integrado Bahia 2050, e prevê a entrega, em até 160 dias, de seis produtos, incluindo diagnóstico da situação atual, análises setoriais e regionais, além de propostas para modernizar, desconcentrar geograficamente e ampliar a atuação do comércio e dos serviços na economia baiana.

A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com foco nos eixos de trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8), inovação e infraestrutura (ODS 9), redução das desigualdades (ODS 10) e parcerias para o desenvolvimento (ODS 17).