Paraíso brasileiro tem praias infinitas e mar quente o ano inteiro

Maceió - Alagoas - Foto: Jonathan Lins/ Secom Maceió

Maceió, a encantadora capital de Alagoas, um dos destinos mais paradisíacos do Brasil — e que conquista cada vez mais viajantes com suas praias intermináveis, mar quente e clima perfeito durante todo o ano.

Localizada no coração do Nordeste brasileiro, Maceió está a pouco mais de 230 km de Recife (PE) e 200 km de Aracaju (SE), com acesso fácil por rodovias e voos diretos das principais capitais do país.

O Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares fica a cerca de 25 minutos do centro e recebe voos regulares de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador.

Com temperaturas médias de 25 °C e clima tropical durante todo o ano, é o destino ideal para quem quer fugir do frio e viver dias de sol, areia e mar sem pressa para acabar.

Maceió o paraíso das praias infinitas

As praias urbanas de Maceió estão entre as mais bonitas do país. Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca são as queridinhas dos turistas, com orla estruturada, quiosques, barracas, jangadas e hotéis à beira-mar.

Durante a maré baixa, as piscinas naturais de Pajuçara viram o cartão-postal mais famoso da cidade: o mar fica cristalino, repleto de peixes coloridos, e o passeio de jangada até os recifes é parada obrigatória.

Além das praias da capital, Maceió serve de ponto de partida para alguns dos destinos mais deslumbrantes do Nordeste, como Maragogi, Praia do Francês, Barra de São Miguel e São Miguel dos Milagres — todos a poucas horas de carro.

Clima perfeito o ano inteiro

Em Maceió, o verão não tem fim. O sol brilha praticamente todos os meses do ano, e as temperaturas variam entre 25 °C e 30 °C, com mar sempre morno.

A melhor época para visitar vai de setembro a março, quando o tempo é mais seco e o mar fica ainda mais transparente — ideal para mergulhar, fazer trilhas ou simplesmente relaxar com o pé na areia.

Como chegar a Maceió

De avião: o Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares recebe voos diários de várias capitais. Das esteiras à praia, são apenas 30 minutos de trajeto.

De carro: as rodovias AL-101 e BR-104 conectam Maceió a Recife, Aracaju e Salvador, com paisagens encantadoras no caminho.

De ônibus: há rotas frequentes de turismo partindo das principais cidades nordestinas.