PROIBIDO

Conheça a cidade que ninguém pode morrer

Os moradores do local não podem ser enterrados lá

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/11/2025 - 18:50 h
As pessoas devem ser levadas para outro local
-

Apesar da morte ser a única certeza da vida, há uma cidade onde é proibido morrer. Chamado Longyearbyen, o local se encontra no arquipélago de Svalbard, no extremo norte da Noruega, e chama atenção por sua lei inusitada.

Com cerca de 2.000 habitantes, a cidade implementou esta regra há mais de 70 anos, como forma de conter riscos biológicos e ambientais. Cercado por gelo e com temperaturas que chegam a -30ºC, o município possui o solo impróprio para a decomposição de corpos humanos, o que faria com que vírus ficassem congelados por anos e acarretassem em uma nova epidemia.

O cemitério local ainda existe, mas está desativado desde 1950 e não recebe novos túmulos. Os nativos com doenças graves são realocados para outras cidades da Noruega, a fim de realizarem o sepultamento.

Os falecidos também podem ser cremados e suas cinzas são autorizadas a retornar para Longyearbyen, com a regra de serem armazenadas pelos familiares em locais seguros.

