Parceria entre União e Bahia facilita acesso ao novo RG nacional

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Acordos facilitam confecção da Carteira de Identidade Nacional na Bahia - Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

Ampliar a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e fortalecer a gestão pública na Bahia. Esse foi o ponto alto da agenda desta sexta-feira, 27, do Salão Sebrae Cidades Empreendedoras, em Salvador, no Centro de Convenções de Salvador.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), assinaram os acordos que facilitam a confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN) na Bahia.

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Foi formalizada também, a adesão da Bahia ao Programa Nacional de Gestão e Inovação (PNGI), fortalecendo a governança colaborativa entre a União e os municípios baianos.

Salão Sebrae Cidades Empreendedoras

O Salão Sebrae Cidades Empreendedoras reúne, na capital baiana, prefeitos, secretários e agentes de desenvolvimento de todo o estado. A iniciativa foca na modernização administrativa como motor para o crescimento econômico regional.

Na abertura do encontro, o diretor de Transferências e Parcerias da União (MGI), Hugo Marques, enfatizou a importância da presença federal em solo baiano para estreitar o diálogo institucional.

De acordo com Marques, essa proximidade permite que o governo federal compreenda as demandas específicas de cada região.

Isso oferece soluções tecnológicas que tornem as rotinas públicas mais ágeis e transparentes Hugo Marques - diretor de Transferências e Parcerias da União

Infraestrutura e controle

Um dos eixos centrais da programação são as oficinas de capacitação sobre os sistemas Transferegov.br e Obrasgov.br. Estas plataformas são consideradas essenciais para o mapeamento de recursos e a gestão de projetos de infraestrutura.

O uso de painéis gerenciais tem o objetivo, sobretudo, reduzir o número de obras paralisadas no estado, garantindo maior rastreabilidade e controle social sobre a aplicação das verbas públicas.

Pequenos negócios

A estratégia de compras públicas também ganhou destaque com a apresentação da plataforma Contrata+Brasil. O modelo busca simplificar processos e gerar ganho de escala nas aquisições governamentais.

De acordo com Marfisa Castro, diretora da Central de Compras do Ministério da Gestão e Inovação, a meta é transformar as licitações em ferramentas de fomento regional.

"Buscamos apoiar os municípios na eficiência do gasto e, sobretudo, na ampliação das oportunidades para micro e pequenas empresas", afirmou.

Ao longo de três dias, o Salão Sebrae se consolida como um espaço de governança colaborativa, unindo esferas federal, estadual e municipal para fortalecer a inovação e a transparência nos territórios baianos.