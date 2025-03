Partiu Estágio convoca mais de 300 estudantes universitários - Foto: Divulgação/Saeb

O programa Partiu Estágio convocou 393 estudantes universitários para atuar em órgãos e entidades das administrações públicas direta e indireta situados em Salvador e no interior do Estado. A lista completa dos selecionados já está disponível no site oficial da Secretaria da Administração do Estado (Saeb): www.saeb.ba.gov.br .

Além disso, os convocados serão comunicados via WhatsApp, com uma mensagem informando a alteração do seu status no site do BA.GOV.BR .

Ao receber a mensagem, o estudante deverá acessar o site (www.ba.gov.br) para verificar os procedimentos, prazos e a forma da entrega da documentação. Entre os dias 17 a 31 de março, o convocado precisará entrar em contato ainda, via e-mail ou por telefone, com a unidade de Recursos Humanos do órgão onde irá atuar, para obter mais informações sobre a forma de entrega da documentação.

Esta já é a quarta convocação realizada pelo governo baiano para o Edital 002/2024 do Programa, que realiza uma ponte entre o ensino e o mercado de trabalho.

Das 393 vagas ofertadas desta vez, 241 são destinadas a Salvador e outras 152 para o interior do Estado. Além da capital baiana, os municípios com maior número de convocados são Feira de Santana (48 vagas) e Vitória da Conquista (19).