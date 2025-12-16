Menu
HOME > BAHIA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Pastelaria é interditada por condições insalubre em cidade baiana

Durante a vistoria, os técnicos identificaram um cenário considerado crítico

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/12/2025 - 22:22 h
A responsável pelo órgão explicou ainda que a pastelaria não poderá reabrir enquanto não cumprir todas as exigências
A responsável pelo órgão explicou ainda que a pastelaria não poderá reabrir enquanto não cumprir todas as exigências

Uma pastelaria situada no bairro Caseb, em Feira de Santana, foi interditada na manhã desta terça-feira, após uma fiscalização da Vigilância Sanitária municipal apontar graves falhas nas condições de higiene e segurança sanitária. A situação doi descoberta a partir de uma denúncia encaminhada ao órgão, ligado à Secretaria Municipal de Saúde.

Durante a vistoria, os técnicos identificaram um cenário considerado crítico, com:

  • equipamentos de cozinha em avançado estado de corrosão;
  • sujeira acumulada em pisos, paredes e utensílios;
  • infiltrações nas paredes, o que agrava o risco de contaminação dos alimentos preparados no local.

Risco à saúde pública

De acordo com a chefe da Vigilância Sanitária, Thaís Marques, o ambiente apresentava condições incompatíveis com qualquer atividade de manipulação de alimentos.

Durante a operação, 3.320 salgados que estavam no estabelecimento foram recolhidos e descartados no aterro sanitário, por não apresentarem condições seguras para consumo.

Acidente com caminhão desgovernado deixa cinco mortos na Chapada Diamantina
Conselho Diretor do Sinduscon toma posse em Salvador
Pedro Maia assume presidência do Conselho Nacional dos Procuradores

Funcionamento só após regularização

A responsável pelo órgão explicou ainda que a pastelaria não poderá reabrir enquanto não cumprir todas as exigências previstas na legislação sanitária vigente. O retorno das atividades dependerá de uma nova inspeção técnica, que deverá comprovar a correção integral das irregularidades.

alimentos Bahia feira de santana fiscalização interdição irregularidades sanitárias saúde pública vigilância sanitária

