Pastelaria é interditada por condições insalubre em cidade baiana
Durante a vistoria, os técnicos identificaram um cenário considerado crítico
Por Leilane Teixeira
Uma pastelaria situada no bairro Caseb, em Feira de Santana, foi interditada na manhã desta terça-feira, após uma fiscalização da Vigilância Sanitária municipal apontar graves falhas nas condições de higiene e segurança sanitária. A situação doi descoberta a partir de uma denúncia encaminhada ao órgão, ligado à Secretaria Municipal de Saúde.
Durante a vistoria, os técnicos identificaram um cenário considerado crítico, com:
- equipamentos de cozinha em avançado estado de corrosão;
- sujeira acumulada em pisos, paredes e utensílios;
- infiltrações nas paredes, o que agrava o risco de contaminação dos alimentos preparados no local.
Risco à saúde pública
De acordo com a chefe da Vigilância Sanitária, Thaís Marques, o ambiente apresentava condições incompatíveis com qualquer atividade de manipulação de alimentos.
Durante a operação, 3.320 salgados que estavam no estabelecimento foram recolhidos e descartados no aterro sanitário, por não apresentarem condições seguras para consumo.
Funcionamento só após regularização
A responsável pelo órgão explicou ainda que a pastelaria não poderá reabrir enquanto não cumprir todas as exigências previstas na legislação sanitária vigente. O retorno das atividades dependerá de uma nova inspeção técnica, que deverá comprovar a correção integral das irregularidades.
