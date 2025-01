Pastor é assassinado a caminho de igreja; ex-mototaxista também morreu

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um pastor evangélico e um ex-mototaxista morreram após serem baleados em um ataque a tiros, na noite de domingo, 14, na cidade de Ruy Barbosa, no Recôncavo da Bahia.

Informações iniciais apontam que o ex-mototaxista Rodrigo Silva de Jesus, de 41 anos, era o alvo do suspeito. Já Arnor Santiago dos Santos, de 56 anos, acabou atingido na ação. Segundo a Polícia Militar (PM), o pastor foi ferido por uma bala perdida no momento em que passava com a esposa pelo local do ataque, a caminho da igreja.

Já a Polícia Civil (PC) pontuou que o autor dos disparos teria atirado na vítima após esbarrar nela e cair no chão, enquanto fugia da cena do crime.

O pastor foi levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Já Rodrigo teve o óbito confirmado ainda no local. Os corpos dele e do pastor foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há informações sobre velórios e sepultamentos.

O caso é apurado pela Delegacia Territorial de Ruy Barbosa. Buscas estão sendo realizadas para localizar o suspeito e esclarecer todas as circunstâncias do crime.

A Igreja Batista Missionária Água Viva, onde Arnor congregava com a família, emitiu uma nota lamentando a morte dele. "A Igreja Batista Missionária Água Viva comunica a todos o falecimento do Pastor Arnor Santiago. Que o Espírito Santo console a família e toda a igreja".