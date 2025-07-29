Menu
INVESTIGAÇÃO

Pastor é preso suspeito de importunar sexualmente 5 mulheres na Bahia

Suspeito se aproveitava da confiança das frequentadoras da igreja para praticar toques sem consentimento

Por Redação

29/07/2025 - 23:00 h
Imagem ilustrativa da imagem Pastor é preso suspeito de importunar sexualmente 5 mulheres na Bahia
-

Um pastor evangélico de 63 anos foi preso nesta terça-feira, 29, em Jequié, no sudoeste da Bahia, acusado de cometer importunação sexual contra mulheres que buscavam orientação espiritual. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos cinco vítimas relataram ter sido assediadas pelo religioso durante atendimentos.

O suspeito, identificado como Manoel dos Santos Medrado Filho, é investigado por se aproveitar da confiança das frequentadoras da igreja para praticar toques sem consentimento, abraços forçados e fazer comentários de cunho sexual.

As apurações foram iniciadas após registros formais feitos pelas vítimas na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jequié. A polícia não informou quando a primeira denúncia foi registrada, mas segue investigando o caso.

A Deam também informou que há outros relatos em análise e orienta que possíveis novas vítimas compareçam à delegacia para prestar depoimento.

Outros casos

Na última semana, um outro pastor de 49 anos foi preso por abusar sexualmente de adolescentes durante sessões de hipnose no banheiro da igreja.

O religioso se aproveitava de artifícios religiosos com promessas de “cura” e praticava os crimes em sua residência em Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo, e na instituição religiosa desde setembro de 2024.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 10ª Delegacia Regional de Anchieta, cumpriu um mandado de prisão preventiva relacionado ao crime de estupro de vulnerável.

