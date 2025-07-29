INVESTIGAÇÃO
Pastor é preso suspeito de importunar sexualmente 5 mulheres na Bahia
Suspeito se aproveitava da confiança das frequentadoras da igreja para praticar toques sem consentimento
Por Redação
Um pastor evangélico de 63 anos foi preso nesta terça-feira, 29, em Jequié, no sudoeste da Bahia, acusado de cometer importunação sexual contra mulheres que buscavam orientação espiritual. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos cinco vítimas relataram ter sido assediadas pelo religioso durante atendimentos.
O suspeito, identificado como Manoel dos Santos Medrado Filho, é investigado por se aproveitar da confiança das frequentadoras da igreja para praticar toques sem consentimento, abraços forçados e fazer comentários de cunho sexual.
As apurações foram iniciadas após registros formais feitos pelas vítimas na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jequié. A polícia não informou quando a primeira denúncia foi registrada, mas segue investigando o caso.
A Deam também informou que há outros relatos em análise e orienta que possíveis novas vítimas compareçam à delegacia para prestar depoimento.
Leia Também:
Outros casos
Na última semana, um outro pastor de 49 anos foi preso por abusar sexualmente de adolescentes durante sessões de hipnose no banheiro da igreja.
O religioso se aproveitava de artifícios religiosos com promessas de “cura” e praticava os crimes em sua residência em Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo, e na instituição religiosa desde setembro de 2024.
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 10ª Delegacia Regional de Anchieta, cumpriu um mandado de prisão preventiva relacionado ao crime de estupro de vulnerável.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes