PC recupera 320 litros de combustível furtado no Polo de Camaçari

Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia - Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia recuperou aproximadamente 320 litros de combustível furtado, entre etanol e gasolina, durante uma operação realizada nesta quarta-feira, 21, no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Agentes da 18ª Delegacia Territorial (DT) flagraram quatro homens transferindo galões com os combustíveis para o interior de um veículo, às margens da Via dos Transportes, em uma área de vegetação utilizada para esconder a carga ilícita. Segundo a polícia, os suspeitos confessaram que haviam retirado o material de caminhões-tanque pertencentes a uma empresa de logística.

No local, os investigadores localizaram diversos galões plásticos cheios. As diligências levaram ainda à descoberta de outros recipientes com combustível roubado armazenados em uma borracharia próxima, usada como ponto de apoio para a prática do crime.

Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia, onde prestaram depoimento e vão responder por furto de substâncias inflamáveis, conforme previsto no Código Penal. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos na ação criminosa e apurar a extensão do esquema.