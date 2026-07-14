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BAHIA

Pedreiro morre após marquise de concreto desabar durante obra na Bahia

Operário realizava serviços de acabamento e reboco da fachada do imóvel

Luiza Nascimento
Por
Operário morre em obra
Operário morre em obra - Foto: Reprodução

Um pedreiro morreu nesta segunda-feira, 13, após uma marquise de concreto em uma obra residencial desabar. O caso ocorreu no loteamento Vila América, no bairro Boa Vista, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A vítima foi identificada como Alberio Porto Diamantino, de 55 anos, que realizava os serviços de acabamento e reboco da fachada do imóvel. A estrutura teria desabado após a retirada de uma das escoras de madeira que a sustentavam, atingindo o trabalhador na cabeça.

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Acionada, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local, no entanto, ao chegar, já encontrou Alberio sem via.

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Caso registrado como acidente de trabalho

Técnicos do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) também estiveram presentes para averiguar as circunstâncias do acidente.

Posteriormente, o corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado para esclarecer as causas do desabamento.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Vitória da Conquista) registrou a morte como acidente de trabalho. Guias para perícia e remoção foram expedidas.

A obra possuía alvará, no entanto, as atividades foram suspensas por tempo indeterminado para investigações.

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Bahia Obra Polícia Civil

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