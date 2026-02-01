BAHIA
Pedro Scooby e Cíntia Dicker participam de documentário sobre a biodiversidade na Bahia
Produção foi gravada na Península de Maraú, no Baixo Sul da Bahia
Por Victoria Isabel
Gravado na Península de Maraú, no Baixo Sul da Bahia, o documentário “Península de Maraú – O Pulso da Biodiversidade da Bahia” lança luz sobre uma das regiões mais preservadas e biodiversas do litoral brasileiro e conta com a participação do surfista de ondas gigantes Pedro Scooby e da modelo internacional Cíntia Dicker.
A produção reúne imagens aéreas, cenas subaquáticas e depoimentos que revelam a riqueza dos ecossistemas locais, como manguezais, rios, restingas, áreas de Mata Atlântica e o encontro singular entre o mar e a natureza nativa.
No filme, Pedro Scooby destaca a importância da preservação ambiental e do uso consciente dos recursos naturais. Já Cíntia Dicker, com trajetória consolidada na moda internacional e forte ligação com pautas socioambientais, contribui com uma visão sensível sobre a conexão entre natureza, identidade e sustentabilidade.
O documentário propõe uma reflexão sobre o equilíbrio entre desenvolvimento, turismo responsável e conservação ambiental, ressaltando a Península de Maraú como um patrimônio natural estratégico não apenas para a Bahia, mas para o Brasil.
