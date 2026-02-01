Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Pedro Scooby e Cíntia Dicker participam de documentário sobre a biodiversidade na Bahia

Produção foi gravada na Península de Maraú, no Baixo Sul da Bahia

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

01/02/2026 - 21:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pedro Scooby e Cíntia Dicker
Pedro Scooby e Cíntia Dicker -

Gravado na Península de Maraú, no Baixo Sul da Bahia, o documentário “Península de Maraú – O Pulso da Biodiversidade da Bahia” lança luz sobre uma das regiões mais preservadas e biodiversas do litoral brasileiro e conta com a participação do surfista de ondas gigantes Pedro Scooby e da modelo internacional Cíntia Dicker.

A produção reúne imagens aéreas, cenas subaquáticas e depoimentos que revelam a riqueza dos ecossistemas locais, como manguezais, rios, restingas, áreas de Mata Atlântica e o encontro singular entre o mar e a natureza nativa.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No filme, Pedro Scooby destaca a importância da preservação ambiental e do uso consciente dos recursos naturais. Já Cíntia Dicker, com trajetória consolidada na moda internacional e forte ligação com pautas socioambientais, contribui com uma visão sensível sobre a conexão entre natureza, identidade e sustentabilidade.

Leia Também:

Cidade baiana suspende cobrança do IPTU 2026; entenda
Bahia realiza mutirão de regulação para acelerar cirurgias
Neoenergia Coelba remove 874 ligações irregulares de energia

O documentário propõe uma reflexão sobre o equilíbrio entre desenvolvimento, turismo responsável e conservação ambiental, ressaltando a Península de Maraú como um patrimônio natural estratégico não apenas para a Bahia, mas para o Brasil.

Confira:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Biodiversidade cíntia dicker Conservação Ambiental pedro scooby península de maraú

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pedro Scooby e Cíntia Dicker
Play

Pedro Scooby e Cíntia Dicker participam de documentário sobre a biodiversidade na Bahia

Pedro Scooby e Cíntia Dicker
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Pedro Scooby e Cíntia Dicker
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Pedro Scooby e Cíntia Dicker
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

x