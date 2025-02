"Pequena Notável": Esmeralda recebe apelido em homenagem à Bahia

A esmeralda é a gema mais antiga conhecida pela humanidade - Foto: Divulgação

Uma canga de esmeralda raríssima vai ser colocada à venda em leilão no dia 12 de fevereiro de 2024, pela casa de leilão Bid Leilão, no Rio de Janeiro. A peça, chamada de Pequena Notável, possui qualidade superior por conta de uma abundância de cristais hexagonais de berilo muito bem preservados.

Além disso, a canga tem uma coloração consistente verde-esmeralda, na qual o xisto é o responsável por enfatizar a beleza plástica natural da peça, representando 20% do seu peso total. O valor inicial da esmeralda, que beira a idade de 2,3 bilhões de anos e fez parte da formação do planeta Terra, começa em R$ 100 milhões.

A esmeralda é a gema mais antiga conhecida pela humanidade, sendo comercializada há cerca de seis mil anos, desde a antiga Babilônia. A esmeralda também era o nome de uma deusa sagrada para os Incas, dada às jovens como um talismã para ter proteção e um bom parto. Entre tantos significados ao longo do tempo, a esmeralda que vai a leilão recebeu o apelido de Pequena Notável devido às histórias que engrandecem a Bahia.

“Apesar de não apresentar um tamanho exagerado, ela chama atenção por sua beleza, pois tem rica presença de cristais de qualidade gemológica, o que não se vê em outras”, observa Augusto Maia, também conhecido como Perito Maia.

Segundo Augusto, colecionadores ao redor do mundo procuram exemplares desse tipo de pedra, que podem variar de gramas a toneladas, levando em consideração a forma e integridade dos cristais, bem como sua cor e pureza.

“A Pequena Notável tem 92,5 kg e 68 centímetros de altura, tendo sido encontrada ao longo do eixo Carnaíba – Pindobaçu, no estado da Bahia, conhecido desde 1963 por ser um local em que esse tipo de pedra é encontrado em maior abundância. As esmeraldas da Carnaíba se diferenciam por terem prismas hexagonais com grandes dimensões. A região apresentou ao mundo exemplares magníficos de cangas ao longo dos anos”, conta ele.

Legalmente extraída a mais de 200 metros de profundidade em área com permissão garimpeira, Maia reforça que o número de cristais prismáticos hexagonais bem preservados chama atenção. “Isso reforça o hábito de crescimento do berilo, medindo 68cm x 43cm x 40cm, um exemplar impressionante e raro que deve ser alojado em um museu, sede corporativa ou coleção particular por conta de sua magnitude, importância e beleza”, explica.

No entanto, Cesar, também especialista no setor de gemologia, afirma que determinar a qualidade de uma canga de esmeralda está longe de ser uma ciência exata. “Cangas com a ocorrência de cristais hexagonais translúcidos densamente distribuídos em toda a peça, por si só, já demandam valores expressos em dezenas de milhões de dólares. O preço, como estimado no laudo de avaliação, é de R$100 milhões, tendo como base a raridade e presença dos cristais”, diz.

A canga de esmeralda está devidamente legalizada e possui laudo oficial assinado pelo gemólogo Cesar Augusto Maia. O leiloeiro público oficial Breno Ribeiro Penna Bastos é o responsável pelo leilão. Ele está devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 297, especializado em Artes, Antiguidades e Joias, tendo realizado mais de 300 leilões e organizado pessoalmente mais de 100.

Interessados em participar do Leilão da Canga de Esmeralda, batizada com o nome de Pequena Notável, devem entrar em contato direto pelo chat do site mencionando o interesse em participar do evento, que ocorre no dia 12 de fevereiro de 2025, a partir das 15 horas - online e presencial.