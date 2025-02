Pescadoras estreiam 2ª edição do projeto "Elas à Frente da Pesca"

O evento de lançamento contou com a presença de 130 pescadoras e marisqueiras dos municípios - Foto: Divulgação

A Bahia Pesca e a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) lançaram nesta quarta-feira, 22, a segunda edição do projeto "Elas à Frente da Pesca". A cerimônia de abertura ocorreu no Centro Vocacional de Tecnologia do Pescado (CVTT), no distrito de Acupe, em Santo Amaro.

O evento de lançamento contou com a presença de 130 pescadoras e marisqueiras dos municípios de Salvador, Camamu e Sobradinho.

Leia mais:

>> Mãe Bernadete: defesa denuncia falhas no programa de proteção

>> Integrante de facção morre após confronto com a PM na RMS

>> Após ser taxado de mentiroso, Marçal revela segredo de vídeo com Trump

O projeto Elas à Frente da Pesca é uma iniciativa conjunta da SPM-BA e da Bahia Pesca que tem por objetivo promover a inclusão socioprodutiva e o empoderamento das mulheres que atuam na pesca artesanal mediante a realização de cursos imersivos de Produção de Biojoias, Boas Práticas na Manipulação do Pescado e Desenvolvimento de Novos Produtos Derivados do Pescado.

A programação incluiu palestras, como a sobre “Autonomia e Autocuidado”, além de um planejamento detalhado das ações a serem realizadas nos três municípios participantes. Essas atividades têm como objetivo diversificar as fontes de renda das participantes, incentivando o empreendedorismo e a valorização dos recursos locais de forma sustentável.

A primeira edição do projeto, realizada entre os anos de 2023 e 2024 capacitou 120 mulheres de comunidades de Salvador e do Recôncavo Baiano.