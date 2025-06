Petrobahia projeta crescimento e destaca eficiência no BOGE 2025

Bahia Oil & Gas Energy (BOGE25), é considerado o maior evento dos setores de óleo e gás do Norte e Nordeste do Brasil - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O terceiro dia do Bahia Oil & Gás Energy (BOGE25) movimentou o Centro de Convenções de Salvador nesta sexta-feira, 30, reunindo nomes de peso do setor energético para discutir os rumos do segmento na Bahia. Com uma programação voltada à inovação, sustentabilidade e competitividade, o evento já se consolidou como o maior dos setores de óleo e gás do Norte e Nordeste do Brasil.

Gratuito e aberto ao público, o BOGE25 teve início na quarta-feira, 28, e segue até esta sexta, funcionando das 13h às 20h. A expectativa é de que, até o encerramento, a terceira edição reúna cerca de 12 mil visitantes e representantes de 20 países, refletindo a força e o potencial da indústria regional no cenário nacional e internacional.

Presente no evento, o CEO da Petrobahia, Eduardo Sanjuan, destacou com exclusividade ao Grupo A TARDE, a importância da participação da empresa na feira e falou sobre o início da sua gestão à frente da companhia.

“Esse primeiro mês está sendo bem intenso. O foco está sendo conhecer primeiro os integrantes da empresa, como está operando no mercado e se aproximando dos parceiros de negócio. Já tive a oportunidade de estar em Balsas, no interior do Maranhão, de participar do encontro dos revendedores do Nordeste, em Maceió, e estamos aqui, no Bahia Oil & Gas Energy (BOGE25), evento muito importante do segmento”, afirmou.

Entre os principais desafios apontados pelo executivo está a consolidação da trajetória de crescimento acelerado da Petrobahia, que vem se destacando desde o período pós-pandemia.

“Nossos desafios são consolidar a trajetória de crescimento da companhia, que vem acontecendo muito rápido nos últimos anos, e aperfeiçoar os processos de governança, expandindo o modus operandi de negócio, continuando o trabalho de forma ética, oferecendo produtos de qualidade e com flexibilidade comercial para os clientes”.

Segundo Sanjuan, a expectativa para o ano é positiva, mas o cenário competitivo exige atenção.

“Estamos bem animados com o ano e continuaremos operando de forma ética, com segurança e oferecendo produtos de qualidade", projetou. Para manter a competitividade, ele aposta na eficiência operacional. ”É necessário ser mais eficiente em custos para prover todas as necessidades dos clientes — sejam eles do agro, da indústria ou da rede de postos, que é o nosso maior portfólio. É isso: mais eficiência, otimizar fluxos logísticos e de compra de produtos para garantir a competitividade.”

Sobre a realização do BOGE25, Sanjuan foi enfático ao defender a importância do evento para o setor energético. ”É um evento relevante para a Bahia, para o Nordeste e para o Brasil, que consegue reunir todos os stakeholders da indústria de óleo e gás. É uma oportunidade ímpar de estreitar relacionamentos e também buscar formas diferentes de fazer negócio, num cenário de competitividade bastante intenso.”

Ele ainda destacou o compromisso da Petrobahia com a agenda do evento. “Como disse, eventos como o BOGE são importantes e a Petrobahia faz questão de estar sempre presentes. É uma oportunidade de atualização das novidades e de relacionamento. É muito enriquecedor para o segmento”, conclui.

Sobre o evento

O Bahia Oil & Gas Energy (BOGE25), é considerado o maior evento dos setores de óleo e gás do Norte e Nordeste do Brasil. O evento gratuito teve início nesta quarta, 28, e segue até o dia 30 de maio, no Centro de Convenções de Salvador, das 13h às 20h.

Durante a terceira edição do BOGE, que está consolidado nos calendários nacional e internacional, refletindo a pujança do setor nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, devem ser reunidos 12 mil visitantes, com a presença de 20 países.

O Grupo A TARDE é media partner do BOGE25 e fará uma cobertura especial dos três dias de evento, com direito a entrevistas exclusivas direto de uma sala própria.

A abertura do evento contará com um show de Pierre Onassis, ex-vocalista da banda Olodum, às 20h de quinta-feira, 29. A festa será open bar e open food.

Mais de 250 expositores estão confirmados para realizar negócios, como a Transpetro, Petrobras, Governo Federal, Acelen, Bahiagás, Brava Energia, Apolo, Expro, Governo da Bahia e a SLB.