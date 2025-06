PetroRecôncavo comemora 25 anos de fundação no BOGE 2025

Vice-presidente da PetroRecôncavo, João Vitor Moreira - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

A PetroRecôncavo comemora 25 anos de fundação da empresa na Bahia Oil & Gas Energy (BOGE 2025), que acontece no Centro de Convenções de Salvador desde a quarta-feira, 28, indo até esta sexta-feira, 30. Entrevistado pelo Portal A TARDE, o vice-presidente da empresa, João Vitor Moreira, falou sobre o pioneirismo e os investimentos.

"São 25 anos de um pioneirismo, de uma empresa que foi capaz de reinventar a indústria do óleo e gás em terra", declarou Moreira.

Investimentos

Segundo João, houve um grande investimento nos últimos anos na “revitalização da produção e, recentemente, nos estendemos junto à Agência Nacional de Petróleo e tem uma perspectiva de produzir aqui por pelo menos mais de 27 anos.“

Atuando nos estados da Bahia e Rio Grande do Norte, foram investidos cerca de R$ 800 milhões, com aproximadamente 50% ficando na Bahia, de acordo com o vice-presidente.

“Isso soma a um recente investimento que nós anunciamos, que é uma planta de gás, a segunda planta de gás da PetroRecôncavo, que também são 300 milhões de reais que devem ser investidos ao longo dos próximos dois anos.”

Geração de emprego

Além dos investimentos, ele pontuou a geração de emprego, direta e indireta que a empresa gera. “Hoje a PetroRecôncavo tem 1.900 colaboradores diretos. Quando a gente soma os colaboradores diretos e indiretos são cerca de 20 mil. 93% da nossa mão de obra de nordestinos, pessoas que, em geral, foram recrutadas aqui no estado da Bahia e no Rio Grande do Norte, onde a grande maioria das nossas atividades acontecem.”

Sobre o evento

O Bahia Oil & Gas Energy (BOGE25), é considerado o maior evento dos setores de óleo e gás do Norte e Nordeste do Brasil. O evento gratuito teve início nesta quarta, 28, e segue até o dia 30 de maio, no Centro de Convenções de Salvador, das 13h às 20h.

Durante a terceira edição do BOGE, que está consolidado nos calendários nacional e internacional, refletindo a pujança do setor nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, devem ser reunidos 12 mil visitantes, com a presença de 20 países.

O Grupo A TARDE é media partner do BOGE25 e fará uma cobertura especial dos três dias de evento, com direito a entrevistas exclusivas direto de uma sala própria.

A abertura do evento contará com um show de Pierre Onassis, ex-vocalista da banda Olodum, às 20h de quinta-feira, 29. A festa será open bar e open food.

Mais de 250 expositores estão confirmados para realizar negócios, como a Transpetro, Petrobras, Governo Federal, Acelen, Bahiagás, Brava Energia, Apolo, Expro, Governo da Bahia e a SLB.