Piatã inicia construção de estações de tratamento de água em comunidades rurais

Prefeitura de Piatã anunciou início da construção das Estações de Tratamento de Água - Foto: Michelle Miranda/Divulgação/CBPM

A Prefeitura de Piatã, na Bahia, anunciou, nesta terça-feira (19), o início da construção das Estações de Tratamento de Água (ETAs) que vão atender as comunidades de Bocaina de Cima, Bocaina de Baixo e Mocó.

O projeto, fruto de uma parceria entre a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e a mineradora Brazil Iron, tem como objetivo ampliar o acesso à água potável e garantir mais dignidade e qualidade de vida às famílias da zona rural do município.

A primeira unidade será entregue à comunidade do Mocó, marcando o ponto de partida da iniciativa que busca levar água tratada diretamente às residências.

O anúncio das obras ocorreu em cerimônia realizada em Piatã, com a presença do prefeito Marcos Paulo, além de autoridades da região, como os prefeitos de Abaíra, Wellington Barbosa, e de Jussiape, José Luz.

Também participaram vereadores dos três municípios, os deputados estaduais Júnior Muniz, Niltinho, Fabíola Mansur e Eduardo Salles, o assessor especial do Ministério da Casa Civil, Marcelo Emerenciano, e o ex-deputado federal Ronaldo Carletto, presidente estadual do Avante.

Mineração a serviço da comunidade

De acordo com a CBPM, a construção das ETAs representa um exemplo de mineração sustentável e inclusiva. Para o presidente da companhia, Henrique Carballal, o projeto reforça o compromisso de transformar a riqueza mineral em benefícios sociais diretos.

“Se quando nós retiramos uma riqueza do solo e essa riqueza não faz com que o cidadão que está sobre aquela terra tenha dignidade, moradia, saneamento, educação para seus filhos e saúde, nós não estamos cumprindo nosso papel. Essas estações mostram que a mineração pode e deve estar a serviço das pessoas”, afirmou Carballal.

Já a Brazil Iron, parceira institucional, oferece suporte logístico à execução, que é de responsabilidade da prefeitura.

O vice-presidente de Relações Institucionais da empresa, Emerson Souza, destacou o impacto da ação: “Acreditamos que o acesso ampliado à água é fundamental para o desenvolvimento e a saúde de todos, e estamos muito satisfeitos em ver o impacto positivo que esta iniciativa terá na vida dos moradores”.

Investimento em qualidade de vida

Para o prefeito de Piatã, Marcos Paulo, a obra significa mais do que infraestrutura: é um investimento humano.

“A assinatura da ordem de serviço representa um cuidado direto com a saúde das famílias. Levar água de qualidade é dar dignidade e segurança a todos que vivem nessas comunidades”, declarou.

O evento também marcou a apresentação do Projeto Ferro Verde, desenvolvido pela Brazil Iron com consultoria da CBPM.

O plano, que prevê US$ 5,7 bilhões em investimentos na Bahia, inclui beneficiamento do minério de ferro, construção de um ramal ferroviário de 120 km e instalação de plantas siderúrgicas.